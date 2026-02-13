Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала контракт с одним из самых дорогих защитников
Германия
13 февраля 2026, 14:59 | Обновлено 13 февраля 2026, 15:00
Дайо Упамекано остается в Мюнхене

ФК Бавария. Дайо Упамекано

Мюнхенская «Бавария» официально объявила о продлении контракта с французским центральным защитником Дайо Упамекано.

Отмечается, что новое соглашение между клубом и 27-летним футболистом рассчитано до лета 2030 года.

Дайо Упамекано присоединился к «Баварии» летом 2021 года, покинув «РБ Лейпциг».

В сезоне 2025/26 Дайо Упамекано провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих игроков мира на своей позиции.

Ранее «Бавария» продлила контракт с Сержем Гнабри.

Аугсбург - Бавария Дайо Упамекано продление контракта чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Дмитрий Вус Источник: ФК Бавария
