ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала контракт с одним из самых дорогих защитников
Дайо Упамекано остается в Мюнхене
Мюнхенская «Бавария» официально объявила о продлении контракта с французским центральным защитником Дайо Упамекано.
Отмечается, что новое соглашение между клубом и 27-летним футболистом рассчитано до лета 2030 года.
Дайо Упамекано присоединился к «Баварии» летом 2021 года, покинув «РБ Лейпциг».
В сезоне 2025/26 Дайо Упамекано провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих игроков мира на своей позиции.
Ранее «Бавария» продлила контракт с Сержем Гнабри.
𝗛𝗲𝗿𝘇. 𝗙𝗼𝗸𝘂𝘀. 𝗩𝗲𝗿𝗮𝗻𝘁𝘄𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗴. 𝗙𝘂̈𝗿 𝗱𝗲𝗻 𝗙𝗖 𝗕𝗮𝘆𝗲𝗿𝗻. 🔥— FC Bayern München (@FCBayern) February 13, 2026
Dayot Upamecano verlängert bis 2030‼️
🔗 https://t.co/4bf5sHJLce#Upamecano2030 pic.twitter.com/Rnyc7f5xl4
