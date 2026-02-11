Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сборная Украины по футболу может досрочно остаться без Реброва
Чемпионат мира
11 февраля 2026, 22:00
Сборная Украины по футболу может досрочно остаться без Реброва

Наставник «сине-желтых» может покинуть команду в случае неудачи со шведами

11 февраля 2026, 22:00
Сборная Украины по футболу может досрочно остаться без Реброва
УАФ. Сергей Ребров

Будущее Сергея Реброва на посту главного тренера национальной команды остается неопределенным. Мартовский поединок плей-офф отбора к чемпионату мира-2026 против Швеции станет решающим для наставника «сине-желтых».

По информации Виктора Вацко, именно результат противостояния со шведами рассматривается руководством УАФ как ключевой критерий оценки работы тренерского штаба в этом квалификационном цикле.

В случае неудачи Сергей Станиславович может досрочно покинуть сборную, а не дожидаться окончания контракта летом 2026 года.

Напомним, поединок состоится в марте. На кону – путевка в следующий этап отбора на ЧМ-2026 и, возможно, будущее наставника сборной Украины.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
