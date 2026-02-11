Сборная Украины по футболу может досрочно остаться без Реброва
Наставник «сине-желтых» может покинуть команду в случае неудачи со шведами
Будущее Сергея Реброва на посту главного тренера национальной команды остается неопределенным. Мартовский поединок плей-офф отбора к чемпионату мира-2026 против Швеции станет решающим для наставника «сине-желтых».
По информации Виктора Вацко, именно результат противостояния со шведами рассматривается руководством УАФ как ключевой критерий оценки работы тренерского штаба в этом квалификационном цикле.
В случае неудачи Сергей Станиславович может досрочно покинуть сборную, а не дожидаться окончания контракта летом 2026 года.
Напомним, поединок состоится в марте. На кону – путевка в следующий этап отбора на ЧМ-2026 и, возможно, будущее наставника сборной Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лассина Траоре может продолжить карьеру в «Твенте»
Поединок начнется 11 февраля в 21:00 по Киеву