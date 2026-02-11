Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 23:16 |
1

Шевченко рассказал, что после возвращения из москвы увидел невероятное

Легендарный футболист кратко рассказал о своем детстве

11 февраля 2026, 23:16 |
Шевченко рассказал, что после возвращения из москвы увидел невероятное
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко кратко рассказал о своем детстве.

«Я всегда был счастливым человеком. С детства мечтал стать футболистом и болел за «Динамо» Киев. Я играл везде — и в поле, и даже вратарем. Мне нравилось пробовать все позиции на поле, просто чтобы получать удовольствие.

Меня даже завалили на футбольном экзамене, когда я сдавал тест для поступления в университет физкультуры. В 14–15 лет я играл в турнире недалеко от Москвы, и мы остались там на несколько недель. Мы выиграли тот турнир, а когда я вернулся в Киев, увидел невероятное — это уже был не Советский Союз, а независимая Украина. Я почувствовал огромную идентичную гордость», — сказал Шевченко.

По теме:
Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»
Андрей Шевченко озвучил причины неудачи
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей Шевченко
Дмитрий Олийченко Источник: Amazon Prime Video
Ботинок
тупорылый заголовок ,как обычно
