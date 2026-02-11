Шевченко рассказал, что после возвращения из москвы увидел невероятное

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко кратко рассказал о своем детстве.

«Я всегда был счастливым человеком. С детства мечтал стать футболистом и болел за «Динамо» Киев. Я играл везде — и в поле, и даже вратарем. Мне нравилось пробовать все позиции на поле, просто чтобы получать удовольствие.

Меня даже завалили на футбольном экзамене, когда я сдавал тест для поступления в университет физкультуры. В 14–15 лет я играл в турнире недалеко от Москвы, и мы остались там на несколько недель. Мы выиграли тот турнир, а когда я вернулся в Киев, увидел невероятное — это уже был не Советский Союз, а независимая Украина. Я почувствовал огромную идентичную гордость», — сказал Шевченко.