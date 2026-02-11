ФОТО. Лунин показал как отпраздновал свой день рождения. В короне

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин поделился в своем Instagram атмосферными фотографиями с празднования своего 27-го дня рождения.

Футболист отметил особенный день в теплом семейном кругу – вместе с супругой и маленьким сыном. На снимках Лунин позирует в шуточной золотой короне, а его сын и жена – в праздничных колпаках. Семья собралась за столом с тематическим тортом в стиле «Реала»: десерт украшен логотипом клуба, футбольными элементами, кубком и надписью «Champions».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В подписи к публикации вратарь оставил лаконичное признание: «I Love You ❤️», а также поблагодарил всех за поздравления и теплые слова.

Праздничную атмосферу дополняли золотые воздушные шары с цифрами «2» и «7», символизирующие возраст футболиста.

Напомним, Андрей Лунин выступает за «Реал» с 2018 года.