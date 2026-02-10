Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Лига наций
10 февраля 2026, 17:00 | Обновлено 10 февраля 2026, 17:06
1859
1

Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций

Жеребьевка Лиги наций 2026/27 состоится 12 февраля в бельгийском Брюсселе

10 февраля 2026, 17:00 | Обновлено 10 февраля 2026, 17:06
1859
1 Comments
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2026/27 состоится 12 февраля 2026 года в бельгийском Брюсселе.

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва узнает своих соперников в групповом турнире.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украина – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций 2026/27. На основе рейтинга команд и регламента определены дивизионы и корзины жеребьевки.

Возможные соперники Украины в Дивизионе B (по одному из каждой корзины)

  • Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль
  • Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния
  • Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово

Групповой этап пройдет с 24 сентября по 17 ноября 2026 года. Плей-офф запланирован на март и июнь 2027 года.

Для Дивизиона B, где выступает сборная Украины: победитель группы поднимается в Дивизион A, второе место сыграет стыковые матчи за повышение в классе, третье место – стыковые матчи за сохранение в Лиге B, четвертое место понизится в Дивизион C. Результаты Лиги наций повлияют на квалификацию чемпионата Европы 2028.

Лиги наций УЕФА 2026/27. Корзины для жеребьевки

Дивизион A

  • Корзина 1: Португалия, Испания, Франция, Германия
  • Корзина 2: Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия
  • Корзина 3: Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия
  • Корзина 4: Уэльс, Чехия, Греция, Турция

Дивизион B

  • Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль
  • Корзина 2: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина
  • Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния
  • Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово

Дивизион C

  • Корзина 1: Исландия, Албания, Черногория, Казахстан
  • Корзина 2: Финляндия, Словакия, Болгария, Армения
  • Корзина 3: беларусь, Фареры, Кипр, Эстония
  • Корзина 4: Латвия или Гибралтар, Люксембург или Мальта, Молдова, Сан-Марино

(состав последней корзины определится после плей-офф Лиги C/D в марте 2026 года)

Дивизион D

  • Корзина 1: Азербайджан, Литва, Гибралтар или Латвия, Мальта или Люксембург
  • Корзина 2: Лихтенштейн, Андорра

(команды из плей-офф определятся окончательно после плей-офф Лиги C/D в марте 2026 года)

Инфографика

По теме:
Шевченко и Ребров – главные. Стало известно, сколько людей работают в УАФ
Колос – ЛНЗ – 1:2. Сыграли два спарринга за день. Видео голов и обзор
В УАФ отреагировали на возможную натурализацию игроков в сборную Украины
Лига наций жеребьевка Лиги наций жеребьевка сборная Украины по футболу Сергей Ребров статистические расклады выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер сборной Украины: «Боремся за выход на ЧМ. Пусть даже шанс – 1%»
Футбол | 10 февраля 2026, 15:55 0
Тренер сборной Украины: «Боремся за выход на ЧМ. Пусть даже шанс – 1%»
Тренер сборной Украины: «Боремся за выход на ЧМ. Пусть даже шанс – 1%»

Андрущак приступила к работе

Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Футбол | 10 февраля 2026, 10:02 8
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы

Украинец попал в конфликт с польскими болельщиками

ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
Футбол | 09.02.2026, 19:18
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
Эксперт: «Это самое серьезное достижение УАФ. Просто прорыв»
Футбол | 10.02.2026, 16:45
Эксперт: «Это самое серьезное достижение УАФ. Просто прорыв»
Эксперт: «Это самое серьезное достижение УАФ. Просто прорыв»
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Футбол | 10.02.2026, 08:46
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Iigor6583
А що тараканові бульбаші там роблять. Їм що, не дали підскачника ?
Ответить
0
Популярные новости
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
09.02.2026, 08:44 2
Футбол
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
08.02.2026, 20:49 6
Другие виды
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
09.02.2026, 01:55 5
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
09.02.2026, 06:02 11
Футбол
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
10.02.2026, 03:21 4
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 57
Футбол
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
09.02.2026, 08:14 1
Бокс
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
09.02.2026, 10:33 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем