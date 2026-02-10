Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Жеребьевка Лиги наций 2026/27 состоится 12 февраля в бельгийском Брюсселе
Жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2026/27 состоится 12 февраля 2026 года в бельгийском Брюсселе.
Сборная Украины под руководством Сергея Реброва узнает своих соперников в групповом турнире.
Украина – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций 2026/27. На основе рейтинга команд и регламента определены дивизионы и корзины жеребьевки.
Возможные соперники Украины в Дивизионе B (по одному из каждой корзины)
- Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль
- Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния
- Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово
Групповой этап пройдет с 24 сентября по 17 ноября 2026 года. Плей-офф запланирован на март и июнь 2027 года.
Для Дивизиона B, где выступает сборная Украины: победитель группы поднимается в Дивизион A, второе место сыграет стыковые матчи за повышение в классе, третье место – стыковые матчи за сохранение в Лиге B, четвертое место понизится в Дивизион C. Результаты Лиги наций повлияют на квалификацию чемпионата Европы 2028.
Лиги наций УЕФА 2026/27. Корзины для жеребьевки
Дивизион A
- Корзина 1: Португалия, Испания, Франция, Германия
- Корзина 2: Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия
- Корзина 3: Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия
- Корзина 4: Уэльс, Чехия, Греция, Турция
Дивизион B
- Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль
- Корзина 2: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина
- Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния
- Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово
Дивизион C
- Корзина 1: Исландия, Албания, Черногория, Казахстан
- Корзина 2: Финляндия, Словакия, Болгария, Армения
- Корзина 3: беларусь, Фареры, Кипр, Эстония
- Корзина 4: Латвия или Гибралтар, Люксембург или Мальта, Молдова, Сан-Марино
(состав последней корзины определится после плей-офф Лиги C/D в марте 2026 года)
Дивизион D
- Корзина 1: Азербайджан, Литва, Гибралтар или Латвия, Мальта или Люксембург
- Корзина 2: Лихтенштейн, Андорра
(команды из плей-офф определятся окончательно после плей-офф Лиги C/D в марте 2026 года)
Инфографика
