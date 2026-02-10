Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций

Жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2026/27 состоится 12 февраля 2026 года в бельгийском Брюсселе.

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва узнает своих соперников в групповом турнире.

Украина – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций 2026/27. На основе рейтинга команд и регламента определены дивизионы и корзины жеребьевки.

Возможные соперники Украины в Дивизионе B (по одному из каждой корзины)

Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль

Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния

Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово

Групповой этап пройдет с 24 сентября по 17 ноября 2026 года. Плей-офф запланирован на март и июнь 2027 года.

Для Дивизиона B, где выступает сборная Украины: победитель группы поднимается в Дивизион A, второе место сыграет стыковые матчи за повышение в классе, третье место – стыковые матчи за сохранение в Лиге B, четвертое место понизится в Дивизион C. Результаты Лиги наций повлияют на квалификацию чемпионата Европы 2028.

Лиги наций УЕФА 2026/27. Корзины для жеребьевки

Дивизион A

Корзина 1: Португалия, Испания, Франция, Германия

Корзина 2: Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия

Корзина 3: Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия

Корзина 4: Уэльс, Чехия, Греция, Турция

Дивизион B

Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль

Корзина 2: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина

Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния

Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово

Дивизион C

Корзина 1: Исландия, Албания, Черногория, Казахстан

Корзина 2: Финляндия, Словакия, Болгария, Армения

Корзина 3: беларусь, Фареры, Кипр, Эстония

Корзина 4: Латвия или Гибралтар, Люксембург или Мальта, Молдова, Сан-Марино

(состав последней корзины определится после плей-офф Лиги C/D в марте 2026 года)

Дивизион D

Корзина 1: Азербайджан, Литва, Гибралтар или Латвия, Мальта или Люксембург

Корзина 2: Лихтенштейн, Андорра

(команды из плей-офф определятся окончательно после плей-офф Лиги C/D в марте 2026 года)

