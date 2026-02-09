Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Колос – ЛНЗ – 1:2. Сыграли два спарринга за день. Видео голов и обзор
07.02.2026 16:00 – FT 1 : 2
09 февраля 2026, 16:23 | Обновлено 09 февраля 2026, 17:31
169
0

Смотрите видеообзор второго матча команд за игровой день

ФК Колос

7 февраля команды Колос и ЛНЗ сыграли два спарринга разными составами.

На просмотре поединков украинских команд присутствовал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Победу команде ЛНЗ в первом матче (1:0) принес Илья Путря, который забил на 25-й минуте матча.

Во втором противостоянии фиолетовые также вырвали победу благодаря Егору Твердохлебу, который оформил дубль (2:1).

В матче 1 видеотрансляция не проводилась, по матчу 2 доступны видеозапись и видеообзор.

Товарищеские матчи

7 февраля. Турция, Titanic Mardan Sports Complex

Матч 1. 10:00. Колос Ковалевка – ЛНЗ Черкассы – 0:1

Гол: Илья Путря, 25

Колос: Мацапура (Недозимованный, 6), Рухадзе, Шершень, игрок на просмотре, Бойко, Сухонос, Красничи (Денисенко, 46), Безручук, Гусол (Криворучко, 63), Алефиренко, Тахири (Захаркив, 57)

ЛНЗ: Самойленко, Путря, Дайко, Якубу, Смотрицкий, Танковский, Лепский, Пастух, Беннетт, Микитишин, Кравчук.

Матч 2. 16:00. Колос Ковалевка – ЛНЗ Черкассы – 1:2

Голы: Юрий Климчук, 61 – Егор Твердохлеб, 52, 72

Колос: Пахолюк (Пузанков, 46), Цуриков, Бондаренко, Бурда, Козик, Демченко, Ррапай, Гагнидзе, Салабай, Кане (Алефиренко, 83), Климчук (Денисенко, 83). Главный тренер – Руслан Костышин.

ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Горин, Муравский, Дидык, Кузик, Ноникашвили, Рябов, Яшари, Твердохлеб, Ассинор. Главный тренер – Виталий Пономарев.

Видеообзор матча 2

Видеозапись матча 2

