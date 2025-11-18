Франк РИБЕРИ: «Я и этот игрок были лучше Месси и Роналду»

Экс-вингер сборной франции и мюнхенской «Баварии» Франк Рибери вспомнил их связку с Арьеном Роббеном:

«Лично я считаю, что в какой-то момент мы с Роббеном были лучше, чем Месси и Роналду. Однако они играли в Эль–Класико, и это сыграло им на руку, поскольку зрители больше следили за ними».

Ранее Франк Рибери назвал главное ограбление в истории Золотого мяча.