Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Франк РИБЕРИ: «Я и этот игрок были лучше Месси и Роналду»
Другие новости
18 ноября 2025, 20:35 |
943
0

Франк РИБЕРИ: «Я и этот игрок были лучше Месси и Роналду»

Франк Рибери вспомнил их связку с Арьеном Роббеном

18 ноября 2025, 20:35 |
943
0
Франк РИБЕРИ: «Я и этот игрок были лучше Месси и Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Рибери и Арьен Роббен

Экс-вингер сборной франции и мюнхенской «Баварии» Франк Рибери вспомнил их связку с Арьеном Роббеном:

«Лично я считаю, что в какой-то момент мы с Роббеном были лучше, чем Месси и Роналду. Однако они играли в Эль–Класико, и это сыграло им на руку, поскольку зрители больше следили за ними».

Ранее Франк Рибери назвал главное ограбление в истории Золотого мяча.

По теме:
Холанд продемонстрировал 3-й самый результативный старт сезона в ХХІ веке
Экс-игрок Аль-Насра: «Играть с Роналду? Это были невероятные два года»
Источник: Дональд Трамп проведет встречу с Криштиану Роналду
Франк Рибери Арьен Роббен Криштиану Роналду Лионель Месси
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Швеция – Словения. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 18 ноября 2025, 20:55 0
Швеция – Словения. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Швеция – Словения. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 18 ноября и начнется в 21:45 по Киеву

ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
Футбол | 18 ноября 2025, 06:42 2
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»

Виктор похвалил Анатолия Трубина

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Теннис | 18.11.2025, 18:46
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
Футбол | 18.11.2025, 16:35
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
Бокс | 17.11.2025, 22:08
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
17.11.2025, 08:18 11
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
16.11.2025, 20:40
Футбол
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
16.11.2025, 20:20
Футбол
Усик выступил с важным заявлением о будущем в боксе
Усик выступил с важным заявлением о будущем в боксе
18.11.2025, 00:42 4
Бокс
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
16.11.2025, 23:41 9
Футбол
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
18.11.2025, 11:47 6
Бокс
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
16.11.2025, 21:12 72
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем