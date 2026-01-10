Такое бывает только в Англии. Непрофессиональная команда выбила фаворита
Маклсфилд Таун вошел в историю
В матче 3-го раунда Кубка Англии команда Маклсфилд Таун выбила Кристал Пэлас со счетом 2:1.
Маклсфилд Таун выступает в шестом по счету английском дивизионе (Национальная лига) и считается непрофессиональной (или полупрофессиональной) командой.
Маклсфилд Таун стал первой такой командой с 1908 года, которая в Кубке Англии сумела выбить действующего обладателя трофея.
Кристал Пэлас в прошлом сезоне неожиданно завоевал Кубок Англии, победив в финале Манчестер Сити.
1909 - Macclesfield are the first non-league team to eliminate the FA Cup holders since Crystal Palace knocked out Wolves in the 1908-09 first round. Fairytale. pic.twitter.com/0Dyl5aMMaN— OptaJoe (@OptaJoe) January 10, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сборная Франции завоевала комфортную победу
Росеньор уверен, что может добиться успеха