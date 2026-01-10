Такое бывает только в Англии. Непрофессиональная команда выбила фаворита

В матче 3-го раунда Кубка Англии команда Маклсфилд Таун выбила Кристал Пэлас со счетом 2:1.

Маклсфилд Таун выступает в шестом по счету английском дивизионе (Национальная лига) и считается непрофессиональной (или полупрофессиональной) командой.

Маклсфилд Таун стал первой такой командой с 1908 года, которая в Кубке Англии сумела выбить действующего обладателя трофея.

Кристал Пэлас в прошлом сезоне неожиданно завоевал Кубок Англии, победив в финале Манчестер Сити.