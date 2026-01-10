Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Такое бывает только в Англии. Непрофессиональная команда выбила фаворита
Кубок Англии
10 января 2026, 17:15 | Обновлено 10 января 2026, 17:58
2023
2

Такое бывает только в Англии. Непрофессиональная команда выбила фаворита

Маклсфилд Таун вошел в историю

10 января 2026, 17:15 | Обновлено 10 января 2026, 17:58
2023
2 Comments
Такое бывает только в Англии. Непрофессиональная команда выбила фаворита
Sky Sports

В матче 3-го раунда Кубка Англии команда Маклсфилд Таун выбила Кристал Пэлас со счетом 2:1.

Маклсфилд Таун выступает в шестом по счету английском дивизионе (Национальная лига) и считается непрофессиональной (или полупрофессиональной) командой.

Маклсфилд Таун стал первой такой командой с 1908 года, которая в Кубке Англии сумела выбить действующего обладателя трофея.

Кристал Пэлас в прошлом сезоне неожиданно завоевал Кубок Англии, победив в финале Манчестер Сити.

По теме:
Один из лучших. Известна оценка Миколенко за матч Кубка Англии
Шок в Кубке Англии. Команда шестого дивизиона выбила обладателя трофея
Эвертон с Миколенко проиграл в серии пенальти Сандерленду и выбыл из Кубка
Маклсфилд Таун Кристал Пэлас Кубок Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стабильные француженки. Женская сборная Украины – 14-я в эстафете КМ
Биатлон | 10 января 2026, 16:48 12
Стабильные француженки. Женская сборная Украины – 14-я в эстафете КМ
Стабильные француженки. Женская сборная Украины – 14-я в эстафете КМ

Сборная Франции завоевала комфортную победу

Новый тренер Челси: «Я не высокомерный, однако я – хороший наставник»
Футбол | 10 января 2026, 17:40 0
Новый тренер Челси: «Я не высокомерный, однако я – хороший наставник»
Новый тренер Челси: «Я не высокомерный, однако я – хороший наставник»

Росеньор уверен, что может добиться успеха

Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Футбол | 09.01.2026, 21:21
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Теннис | 10.01.2026, 08:55
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Биатлон | 10.01.2026, 05:55
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TradyT
У нас також в цьому сезоні володар кубку вилетів від напівпрофесіоналів
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 48
Война
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 10
Футбол
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
09.01.2026, 04:32
Бокс
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
09.01.2026, 12:21 1
Футбол
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 10
Футбол
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
09.01.2026, 07:42 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
10.01.2026, 07:33 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем