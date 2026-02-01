Другие новости01 февраля 2026, 02:50 | Обновлено 01 февраля 2026, 02:51
176
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вратарь нашел новый клуб после этапа в Испании
Андрей Чекотун представлен игроком клуба «Равшан Куляб» из Таджикистана
01 февраля 2026, 02:50 | Обновлено 01 февраля 2026, 02:51
176
0
23-летний украинский вратарь Андрей Чекотун официально стал новым игроком клуба «Равшан Куляб» в чемпионате Таджикистана.
Вратарь перешёл на правах свободного агента, поскольку с июля 2025 года находился без команды.
Последним клубом Андрея стала испанская «Ибица», в которой за один год голкипер провел лишь один матч.
Путешествие в Испанию Чекотун начал летом 2022 года, подписав контракт с клубом «Корухо». За два года в составе команды вратарь сыграл всего 19 поединков.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 января 2026, 21:55 10
Каталонцы предлагали 2 миллиона евро за Шапаренко
Бокс | 31 января 2026, 09:12 0
Бою Джошуа – Фьюри таки быть?
Теннис | 31.01.2026, 05:05
Футбол | 31.01.2026, 13:52
Футбол | 01.02.2026, 01:27
Комментарии 0
Популярные новости
30.01.2026, 06:23
30.01.2026, 03:17 4
30.01.2026, 03:32
30.01.2026, 03:52 1
30.01.2026, 10:48 6
30.01.2026, 05:22
31.01.2026, 13:05 71
31.01.2026, 19:17 33