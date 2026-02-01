ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вратарь нашел новый клуб после этапа в Испании

23-летний украинский вратарь Андрей Чекотун официально стал новым игроком клуба «Равшан Куляб» в чемпионате Таджикистана.

Вратарь перешёл на правах свободного агента, поскольку с июля 2025 года находился без команды.

Последним клубом Андрея стала испанская «Ибица», в которой за один год голкипер провел лишь один матч.

Путешествие в Испанию Чекотун начал летом 2022 года, подписав контракт с клубом «Корухо». За два года в составе команды вратарь сыграл всего 19 поединков.