Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лучший игрок матча. Оценка Хланя за победный гол в чемпионате Польши
Польша
01 февраля 2026, 03:10 | Обновлено 01 февраля 2026, 03:12
15
0

Точный удар Максима принес «Гурнику» победу над «Пястом»

Instagram. Максим Хлань

31 января украинский полузащитник – Максим Хлань – был признан лучшим игроком матча после победы «Гурника» Забже в 19-м туре чемпионата Польши.

Максим вышел в стартовом составе «Гурника» на матч против «Пяста» Гливице.

На «Стадионе имени Эрнеста Поля» в Забже хавбек забил на 50-й минуте, принесши команде три очка – 2:1.

По завершении поединка статистический портал SofaScore оценил перформанс Хланя в 8.9 балла – лучший результат.

Оценки матча «Гурник» Забже – «Пяст» Гливице от SofaScore

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
