Польша01 февраля 2026, 03:10 | Обновлено 01 февраля 2026, 03:12
15
0
Лучший игрок матча. Оценка Хланя за победный гол в чемпионате Польши
Точный удар Максима принес «Гурнику» победу над «Пястом»
01 февраля 2026, 03:10 | Обновлено 01 февраля 2026, 03:12
15
0
31 января украинский полузащитник – Максим Хлань – был признан лучшим игроком матча после победы «Гурника» Забже в 19-м туре чемпионата Польши.
Максим вышел в стартовом составе «Гурника» на матч против «Пяста» Гливице.
На «Стадионе имени Эрнеста Поля» в Забже хавбек забил на 50-й минуте, принесши команде три очка – 2:1.
По завершении поединка статистический портал SofaScore оценил перформанс Хланя в 8.9 балла – лучший результат.
Оценки матча «Гурник» Забже – «Пяст» Гливице от SofaScore
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 января 2026, 07:32 3
Мбаппе не желает делить раздевалку с Холандом
Футбол | 31 января 2026, 23:58 1
Матч завершился со счетом 4:1
Бокс | 31.01.2026, 09:12
Футбол | 31.01.2026, 22:34
Футбол | 31.01.2026, 08:03
Комментарии 0
Популярные новости
30.01.2026, 07:22 5
31.01.2026, 19:17 33
31.01.2026, 13:05 71
30.01.2026, 13:26 48
30.01.2026, 10:48 6
30.01.2026, 03:52 1
31.01.2026, 03:22 1
30.01.2026, 03:32