Лучший игрок матча. Оценка Хланя за победный гол в чемпионате Польши

31 января украинский полузащитник – Максим Хлань – был признан лучшим игроком матча после победы «Гурника» Забже в 19-м туре чемпионата Польши.

Максим вышел в стартовом составе «Гурника» на матч против «Пяста» Гливице.

На «Стадионе имени Эрнеста Поля» в Забже хавбек забил на 50-й минуте, принесши команде три очка – 2:1.

По завершении поединка статистический портал SofaScore оценил перформанс Хланя в 8.9 балла – лучший результат.

Оценки матча «Гурник» Забже – «Пяст» Гливице от SofaScore