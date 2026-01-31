Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гурник Забже – Пяст Гливице – 2:1. Гол Хланя. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Польши
Гурник Забже
31.01.2026 15:45 – FT 2 : 1
Пяст
Польша
31 января 2026, 19:07 | Обновлено 31 января 2026, 19:08
92
0

Смотрите видеообзор поединка 19-го тура чемпионата Польши

Гурник Забже – Пяст Гливице – 2:1. Гол Хланя. Видео голов и обзор матча
Instagram. Максим Хлань

31 января был проведен матч 19-го тура чемпионата Польши между клубами «Гурник» Забже и «Пяст» Гливице.

Поединок состоялся на стадионе имени Эрнеста Поля в городе Забже.

Победу в матче одержали хозяева поля, обыгравшие соперника со счетом 2:1.

Решающий мяч в поединке забил украинец Максим Хлань, отличившийся голом на 50-й минуте.

Чемпионат Польши. 19-й тур, 31 января

«Гурник» Забже – «Пяст» Гливице – 2:1

Голы: Янжа, 41, Хлань, 50 – Буагра, 25

Видео голов и обзор матча:

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Хлань (Гурник Забже), асcист Ярослав Кубицкий.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Янжа (Гурник Забже).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Кентен Буасгар (Пяст), асcист Леандро Санка.
По теме:
ВИДЕО. Как Корсун сократил отставание сборной Украины в матче с Францией
ВИДЕО. Мухудин оформил хет-трик в ворота Украины
Кривбасс – Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер – 3:0. Уверенная победа. Видео голов
