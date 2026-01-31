31.01.2026 15:45 – FT 2 : 1
Польша31 января 2026, 19:07 | Обновлено 31 января 2026, 19:08
92
0
Гурник Забже – Пяст Гливице – 2:1. Гол Хланя. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 19-го тура чемпионата Польши
31 января был проведен матч 19-го тура чемпионата Польши между клубами «Гурник» Забже и «Пяст» Гливице.
Поединок состоялся на стадионе имени Эрнеста Поля в городе Забже.
Победу в матче одержали хозяева поля, обыгравшие соперника со счетом 2:1.
Решающий мяч в поединке забил украинец Максим Хлань, отличившийся голом на 50-й минуте.
Чемпионат Польши. 19-й тур, 31 января
«Гурник» Забже – «Пяст» Гливице – 2:1
Голы: Янжа, 41, Хлань, 50 – Буагра, 25
Видео голов и обзор матча:
События матча
50’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Хлань (Гурник Забже), асcист Ярослав Кубицкий.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Янжа (Гурник Забже).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Кентен Буасгар (Пяст), асcист Леандро Санка.
