Источник: Легионер клуба УПЛ готов к бойкоту
Проблемы возникли во взаимоотношениях Эрена Айдина и «Вереса»
Турецкий нападающий «Вереса» Эрен Айдин готов бойкотировать выступления за клуб. Об этом сообщает Игорь Бурбас.
По информации источника, 22-летний футболист готов отказаться играть после того, как клуб не продал его, несмотря на предложения из Турции и Португалии. Агент Айдина работает над расторжением контракта. Обе стороны пытаются уладить конфликт, но сторона футболиста установила дедлайн – 2 февраля.
В текущем сезоне Эрен Айдин провел десять матчей на клубном уровне, забил один гол и отдал три голевые передачи.
Ранее сообщалось о том, что у «Динамо» возникли трудности с подписанием Айдина.
