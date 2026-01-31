Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Легионер клуба УПЛ готов к бойкоту
Украина. Премьер лига
31 января 2026, 20:29 | Обновлено 31 января 2026, 21:12
Источник: Легионер клуба УПЛ готов к бойкоту

Проблемы возникли во взаимоотношениях Эрена Айдина и «Вереса»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрен Айдин

Турецкий нападающий «Вереса» Эрен Айдин готов бойкотировать выступления за клуб. Об этом сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, 22-летний футболист готов отказаться играть после того, как клуб не продал его, несмотря на предложения из Турции и Португалии. Агент Айдина работает над расторжением контракта. Обе стороны пытаются уладить конфликт, но сторона футболиста установила дедлайн – 2 февраля.

В текущем сезоне Эрен Айдин провел десять матчей на клубном уровне, забил один гол и отдал три голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что у «Динамо» возникли трудности с подписанием Айдина.

Эрен Айдин Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: Игорь Бурбас
