Пономарев прокомментировал две игры ЛНЗ за один день

31 января футболисты ЛНЗ победили сразу в двух контрольных матчах на турецком сборе.

Главный тренер клуба из Черкасс Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему было решено сыграть в один день сразу два спарринга.

«Подопечные постепенно набирают необходимую форму, и поэтому важно, чтобы каждый имел возможность сыграть по 90 минут. Вот почему и в конце следующей недели с «Колосом» также сыграем в один день двумя составами.

Что касается последних спаррингов, то больше остался доволен первым – с ФК «Сараево». Мы специально не изучали игру визави, для нас важно было сосредоточиться на своих действиях, над тем, как подопечные выполняли указания. И с «Железничаром» далеко не все получалось, как хотелось бы, особенно в завершающей стадии атак. Еще есть над чем работать.

Радует, что лазарет ЛНЗ пуст и поэтому не возникает проблем с наработкой игровых связей», – сказал Пономарев.