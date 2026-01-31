Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клуб УПЛ договорился о многострадальном трансфере форварда
Украина. Премьер лига
Клуб УПЛ договорился о многострадальном трансфере форварда

Бабукарр Фаал все-таки покинет Рух

Клуб УПЛ договорился о многострадальном трансфере форварда
ФК Рух. Бабукарр Фаал

Львовские «Карпаты» продолжают интересоваться гамбийским нападающим львовского «Руха» Бабукарром Фаалом, сообщает украинский журналист Виктор Вацко.

По информации источника, клубы в конце концов договорились о трансфере 22-летнего футболиста, хотя еще неделю назад сообщалось, что переход находится на грани срыва из-за агентских интересов.

В сезоне 2025/26 Бабукарр Фаал провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

трансферы Карпаты Львов трансферы УПЛ Рух Львов Бабукарр Фаал Виктор Вацко
Дмитрий Вус Источник: Виктор Вацко
