Украина. Премьер лига31 января 2026, 22:40 |
1350
0
Клуб УПЛ договорился о многострадальном трансфере форварда
Бабукарр Фаал все-таки покинет Рух
31 января 2026, 22:40 |
1350
0
Львовские «Карпаты» продолжают интересоваться гамбийским нападающим львовского «Руха» Бабукарром Фаалом, сообщает украинский журналист Виктор Вацко.
По информации источника, клубы в конце концов договорились о трансфере 22-летнего футболиста, хотя еще неделю назад сообщалось, что переход находится на грани срыва из-за агентских интересов.
В сезоне 2025/26 Бабукарр Фаал провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 января 2026, 07:32 3
Мбаппе не желает делить раздевалку с Холандом
Футбол | 31 января 2026, 23:31 0
Тренер не будет вызывать вингера Динамо
Футбол | 31.01.2026, 15:19
Бокс | 31.01.2026, 09:12
Футзал | 31.01.2026, 21:50
Комментарии 0
Популярные новости
30.01.2026, 07:59 1
31.01.2026, 13:05 70
30.01.2026, 07:22 5
30.01.2026, 03:17 4
31.01.2026, 03:22 1
31.01.2026, 08:03 4
30.01.2026, 02:02 2
31.01.2026, 02:32