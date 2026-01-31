Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Голы Кейна и Диаса не помогли. Бавария вновь потеряла очки в Бундеслиге
Чемпионат Германии
Гамбург
31.01.2026 19:30 – FT 2 : 2
Бавария
Германия
31 января 2026, 21:34 | Обновлено 31 января 2026, 21:35
Голы Кейна и Диаса не помогли. Бавария вновь потеряла очки в Бундеслиге

«Гамбург» отобрал очки у мюнхенского гранда

Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария

«Бавария» сенсационно сыграла вничью с «Гамбургом».

Поединок 20-го тура чемпионата Германии стартовал в 19:30 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Мюнхенская команда пропустила первой, на что точными ударами ответили Кейн и Луис Диас. Казалось, что три очка у команды Компани в кармане, но «Гамбург» сравнял счет. «Бавария» второй раз кряду теряет очки в чемпионата: в прошлом туре уступили «Гамбургу».

«Бавария» с 51 очком занимает первое сместо таблицы, у «Боруссии» Дортмунд, идущей второй, 42 очка и матч в запасе. «Гамбург» с 19 очками идет 13-м.

Чемпионат Германии. 20-й тур

Гамбург – Баварии – 2:2

Голы: Ф. Виейра, 38 (пенальти), Вушкович, 53 – Кейн, 42, Луис Диас, 46

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Сенсация в топ-3 Бундеслиги, победа Байера, поражение Лейпцига
Гамбург – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
Фабиу Виейра Бавария Гамбург Гарри Кейн чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Йоб..ні   під..,ри дальше здають ігри. Кон..на команда нінащо не претендуюча крім свого чемпіоната! Де в них нема конкурентів! Анон.сти такі собі. Ніяка лч їм не світе. От так грають аби грати..х.єпльотали
