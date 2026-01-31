Голы Кейна и Диаса не помогли. Бавария вновь потеряла очки в Бундеслиге
«Гамбург» отобрал очки у мюнхенского гранда
«Бавария» сенсационно сыграла вничью с «Гамбургом».
Поединок 20-го тура чемпионата Германии стартовал в 19:30 по киевскому времени.
Мюнхенская команда пропустила первой, на что точными ударами ответили Кейн и Луис Диас. Казалось, что три очка у команды Компани в кармане, но «Гамбург» сравнял счет. «Бавария» второй раз кряду теряет очки в чемпионата: в прошлом туре уступили «Гамбургу».
«Бавария» с 51 очком занимает первое сместо таблицы, у «Боруссии» Дортмунд, идущей второй, 42 очка и матч в запасе. «Гамбург» с 19 очками идет 13-м.
Чемпионат Германии. 20-й тур
Гамбург – Баварии – 2:2
Голы: Ф. Виейра, 38 (пенальти), Вушкович, 53 – Кейн, 42, Луис Диас, 46
