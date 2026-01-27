Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Испания
27 января 2026, 23:02 |
1494
5

Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта

Сумма трансфера может составить до 20 миллионов евро

27 января 2026, 23:02 |
1494
5 Comments
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Полузащитник Николай Шапаренко подписал новый контракт с «Динамо» сроком на пять лет.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, новый контракт не означает, что на трансфере футболиста поставлена точка. Отмечается, что игроком действительно интересовалась «Жирона», и Игорь Суркис готов его продать.

Сумма возможного перехода после подписания контракта теперь оценивается меньше, чем 20 миллионов евро.

27-летний полузащитник выступает за «Динамо» с 2018 года. В этом сезоне УПЛ Шапаренко сыграл 11 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста, а также имеет 48 поединков в составе сборной Украины.

По теме:
Барселона связалась с окружением Кейна по поводу трансфера. Игрок дал ответ
Решение принято. Довбик попал на радары обладателя Кубка Италии
К предателю Украины. Полузащитник Карпат близок к смене клуба
Динамо Киев трансферы Жирона продление контракта Николай Шапаренко трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Циганик
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Теннис | 27 января 2026, 05:55 0
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open

Ива Йович не сумела навязать борьбу прошлогодней финалистке мейджора Арине Соболенко

«Прошелся по лезвию ножа». Легионер Полесья чуть не травмировал Усика
Футбол | 27 января 2026, 23:12 0
«Прошелся по лезвию ножа». Легионер Полесья чуть не травмировал Усика
«Прошелся по лезвию ножа». Легионер Полесья чуть не травмировал Усика

Жоао Виалле прокомментировал стык с известным боксером

ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке
Футбол | 27.01.2026, 21:40
ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке
ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
Футбол | 27.01.2026, 10:53
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Футбол | 27.01.2026, 04:55
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Вони походу євро з гривнями перепутали 😂 
Ответить
+1
Стюард #11
З руками і ногами, хай збирає чемодани 
Ответить
0
InterArsenalRealMadrid
Ну Сундук ушёл за 30, шляпаренко уйдёт за 10/12 с бонусами 15
Ответить
0
Markus Bob
Коля не только контракт подписал, но и приговор себе
Ответить
0
VovanSidorovi4
Даже нет слов.
Коля Талисман золотой.
Ответить
0
Популярные новости
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
27.01.2026, 06:42 23
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
27.01.2026, 08:12 6
Теннис
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
26.01.2026, 07:32 3
Футбол
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
26.01.2026, 07:44
Футбол
Изменилось место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Изменилось место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
26.01.2026, 06:02 1
Бокс
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 116
Теннис
Кличко обратился за помощью и получил ответ
Кличко обратился за помощью и получил ответ
26.01.2026, 04:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем