Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта

Полузащитник Николай Шапаренко подписал новый контракт с «Динамо» сроком на пять лет.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, новый контракт не означает, что на трансфере футболиста поставлена точка. Отмечается, что игроком действительно интересовалась «Жирона», и Игорь Суркис готов его продать.

Сумма возможного перехода после подписания контракта теперь оценивается меньше, чем 20 миллионов евро.

27-летний полузащитник выступает за «Динамо» с 2018 года. В этом сезоне УПЛ Шапаренко сыграл 11 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста, а также имеет 48 поединков в составе сборной Украины.