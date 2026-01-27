Решение принято. Довбик попал на радары обладателя Кубка Италии
Артем Довбик мог продолжить карьеру в «Болонье»
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик мог продолжить карьеру в «Болонье». Об этом сообщает ÈTv.
По информации источника, победитель Кубка Италии был намерен отдать Тейса Даллинга в аренду, а вместо него подписать 28-летнего игрока римского клуба, но трансфер сорвался из-за травмы Довбика.
В текущем сезоне Артем Довбик провел 16 матчей на клубном уровне, в которых отличился тремя забитыми мячами и двумя ассистами. Веб-портал Tranefrmarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Фенербахче» отказался от подписания Довбика.
