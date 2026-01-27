Стало известно о состоянии пострадавшего тренера от атаки РФ шахедами

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 января 2026, 23:13 | Обновлено 27 января 2026, 23:14
Одесса оправляется после адской ночи

Сергей Марусин

Как уже сообщалось, 27 января ночью в результате дронной атаки РФ на Украину сильно пострадала Одесса. Среди тех, кто оказался в эпицентре вражеских ударов, был бывший игрок и тренер одесского СКА, а затем главный тренер СК «Одесса» и александрийской «Полиграфтехники» Сергей Марусин.

Ночью он был доставлен в больницу в полубессознательном состоянии, сразу же попал в реанимацию.

Sport.ua стало известно о диагнозах пострадавшего. У Марусина отравление угарным газом и ожог дыхательных путей.

Он пришел в сознание, однако самочувствие оставляет желать лучшего. От отравления и ожога тренера мучают кашель, дискомфорт в дыхательной системе и слабость.

В ближайшее время будут сделаны выводы по результатам снимка легких. От этого будет зависеть дальнейший ход лечения в ожоговом отделении.

Сергей Марусин начинал свой путь в большой футбол в «Днепре», в котором в течение трех лет играл за дубль. Когда пришло время службы в армии, перешел в одесский СКА, с которым на долгие десять сезонов связал свою карьеру. За эту команду он выступал с 1977 по 1986 год. В конце 80-х и в 90-х годах (с перерывами) был тренером и главным тренером СКА и его преемника – СК «Одесса».

российско-украинская война инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
