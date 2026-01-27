Заря определилась с очередным спарринг-партнером

Как стало известно Sport.ua, 29 января футболисты «Зари» проведут уже пятый контрольный матч: с перволиговым австрийским клубом «Рапид-2» из Вены.

По имеющейся информации, в этом спарринге из-за травм не смогут принять участие Роман Вантух, Петар Мичин и еще один легионер – нигериец Кристофер Нваезе, который вернулся из аренды в молдавском «Милсаме».

Есть основания надеяться, что они будут тренироваться в общей группе в начале февраля, когда после короткого перерыва луганчане начнут заключительный этап подготовки ко второй части чемпионата УПЛ.

Ранее сообщалось, что украинский специалист Виктор Скрипник может покинуть луганскую «Зарю».