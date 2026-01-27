ФОТО. Экс-президент ФИФА призвал бойкотировать ЧМ в США из-за Трампа

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер поддержал призывы болельщиков воздержаться от посещения чемпионата мира в США, раскритиковав политику президента Дональда Трампа и действия его администрации.

В посте в X Блаттер сослался на слова швейцарского юриста и антикоррупционного эксперта Марка Пита, усомнившегося в пригодности США в качестве страны-хозяйки турнира.

Пит, ранее возглавлявший надзор за реформами ФИФА, в интервью Der Bund заявил, что фанатам лучше «держаться подальше от США», поскольку по прибытии они могут столкнуться с жесткими мерами со стороны властей. Блаттер согласился с этой позицией, отметив, что сомнения в отношении турнира обоснованны.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Опасения футбольного сообщества связаны с миграционной политикой Трампа, запретами на въезд и жесткими действиями против мигрантов и протестующих. Вице-президент Немецкого футбольного союза Оке Геттлих уже призвал серьезно рассмотреть бойкот турнира.

Дополнительную критику вызвали высокие цены на билеты: стартовая стоимость билета категории 1 на финал на MetLife Stadium достигла 8 680 долларов. Глава ФИФА Джанни Инфантино признал, что перепродажа может еще больше повысить цены, но подчеркнул, что болельщики все равно приедут, чтобы «праздновать футбол вместе».