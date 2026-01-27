Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Экс-президент ФИФА призвал бойкотировать ЧМ в США из-за Трампа
27 января 2026, 23:46
Зепп Блаттер против Дональда Трампа

ФОТО. Экс-президент ФИФА призвал бойкотировать ЧМ в США из-за Трампа
Getty Images/Global Images Ukraine. Дональд Трамп и Джанни Инфантино

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер поддержал призывы болельщиков воздержаться от посещения чемпионата мира в США, раскритиковав политику президента Дональда Трампа и действия его администрации.

В посте в X Блаттер сослался на слова швейцарского юриста и антикоррупционного эксперта Марка Пита, усомнившегося в пригодности США в качестве страны-хозяйки турнира.

Пит, ранее возглавлявший надзор за реформами ФИФА, в интервью Der Bund заявил, что фанатам лучше «держаться подальше от США», поскольку по прибытии они могут столкнуться с жесткими мерами со стороны властей. Блаттер согласился с этой позицией, отметив, что сомнения в отношении турнира обоснованны.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Опасения футбольного сообщества связаны с миграционной политикой Трампа, запретами на въезд и жесткими действиями против мигрантов и протестующих. Вице-президент Немецкого футбольного союза Оке Геттлих уже призвал серьезно рассмотреть бойкот турнира.

Дополнительную критику вызвали высокие цены на билеты: стартовая стоимость билета категории 1 на финал на MetLife Stadium достигла 8 680 долларов. Глава ФИФА Джанни Инфантино признал, что перепродажа может еще больше повысить цены, но подчеркнул, что болельщики все равно приедут, чтобы «праздновать футбол вместе».

Почему председатель Ман Сити Халдун Аль Мубарак вошел в «Совет мира» Трампа
Ряд сборных рискуют остаться на ЧМ-2026 в США без поддержки. Почему?
Скандал вокруг UFC в Белом доме: ответ Дейны Уайта
Йозеф Блаттер Дональд Трамп чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: ESPN
