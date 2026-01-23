Ряд сборных рискуют остаться на ЧМ-2026 в США без поддержки. Почему?

Летом нынешнего года на полях США, Канады и Мексики состоится 23-й розыгрыш чемпионата мира по футболу. Этот турнир, что традиционно перед началом каждого нового мундиаля, уже успели окрестить в СМИ как такой, который должен принести организаторам наивысший доход за всю историю. И объективные причины для этого более чем существенные, ведь впервые в финальной части чемпионата мира сыграют аж 48 сборных.

Однако, как это выглядит прямо сейчас, далеко не все национальные команды смогут рассчитывать на большую поддержку на ЧМ-2026. По крайней мере, на тех матчах, которые будут проходить на стадионах в США, а это 78 из 104 поединков. И дело даже не в традиционной проблеме, как выхватить билеты на турнир. Куда важнее – получить разрешение на въезд в страну, чтобы оказаться на своих местах на стадионе.

Владельцы билетов на матчи чемпионата мира-2026 получат право на приоритетную запись на собеседование по вопросу выдачи визы для поездки в США. Система под названием FIFA Pass, которая была ранее лично анонсирована американским президентом Дональдом Трампом, начала свою работу 20 января. Ее внедрение потребовалось для того, чтобы болельщики национальных сборных, которые квалифицировались на ЧМ-2026, получили возможность в максимально облегченной форме пройти все необходимые собеседования на получение визы. Что правда, сама по себе запись через FIFA Pass, как подчеркнули представители Госдепартамента США, вовсе не гарантирует дальнейшее одобрение визы, так как обладатель билета будет обязан пройти “тщательную проверку”.

Стоит отмечать, что граждане многих стран, которые являются участниками программы безвизового въезда в США, распространяющейся на большую часть Европы, включая Великобританию, а также на Австралию, Японию и некоторые другие государства мира, не будут обязаны подавать документы на получение визы. Они, как и прежде, смогут посетить США на срок до 90 дней, просто подав соответствующую заявку в ESTA – электронной системе разрешения на въезд.

Программа FIFA Pass необходима для граждан тех стран, которые не имеют с США договоренностей о безвизовом въезде. По заверениям чиновников Госдепартамента, нововведение сократит ряд бюрократических процедур и ускорит ответ по поводу получения визы на срок в 60 дней. Иными словами, претендентам придется ждать до двух месяцев, чтобы узнать – пустят их на матчи ЧМ-2026 в США или нет.

В официальном заявлении говорится следующее: “На собеседовании заявитель должен доказать, что он соответствует требованиям для получения визы, планирует соблюдать наши законы и покинуть страну по окончании турнира [ЧМ-2026]. Безопасность Америки и защита наших границ всегда будут на первом месте”.

Начало работы FIFA Pass практически совпало с заявлением американских властей о приостановке выдачи иммиграционных виз для граждан ряда стран. В частности, ограничения коснулись 75 государств, среди которых оказалась, например, Бразилия – пятикратный чемпион мира по футболу. Из этого количества стран 15 (Алжир, Бразилия, Кабо-Верде, Колумбия, Египет, Гана, Гаити, Иран, Кот-д'Ивуар, Иордания, Марокко, Сенегал, Тунис, Уругвай, Узбекистан) уже квалифицировались на мундиаль в США, Канаду и Мексику. Еще 7 стран (Албания, Босния и Герцеговина, Демократическая Республика Конго, Ирак, Ямайка, Косово, Северная Македония) по-прежнему претендуют на завоевание путевки на ЧМ-2026 через финальные раунды квалификации.

Что правда, чуть позже официальные представители Госдепартамента вышли с пояснениями, что приостановка “касается только выдачи иммиграционных виз” и «не распространяется на неиммиграционные визы, такие как визы для туристов, спортсменов и их семей, а также представителей СМИ".

Постановление о бессрочной приостановке обработки заявлений на иммиграционные визы от граждан 75 стран вступило в силу накануне – в среду, 21 января. Перед этим президент США Дональд Трамп расширил действие запрета на въезд в страну, вступившего в силу 1 января, который запрещает посещение США гражданам стран, включенных в этот список.

Getty Images. Дональд Трамп и Джанни Инфантино

Например, Гаити и Иран, квалифицировавшиеся для участия в ЧМ-2026, входят в перечень стран, в отношении которых действуют тотальные ограничения, а Кот-д'Ивуар и Сенегал, также соответствующие критериям, включены в список стран, на которые наложены частичные ограничения.

Уже сейчас официальные власти США подчеркивают, что программа FIFA Pass не предоставит возможность получить визу лицам, “которые по определенным причинам не имеют на это права”. Иными словами, это означает, что как минимум болельщики четырех перечисленных выше стран вряд ли смогут прилететь в США и посетить матчи мундиаля, обеспечив шумную и активную поддержку своих любимцев.

Исключения, безусловно, существуют, однако они касаются спортсменов, членов спортивных команд, включая тренеров и лиц, выполняющих вспомогательные функции, а также их ближайших прямых родственников. Однако в разъяснениях довольно четко отмечается, что исключения не распространяются на болельщиков или зрителей из этих стран. Последние будут обязаны подавать заявления на получение виз в обычном порядке, и единственное послабление, на которое они смогут рассчитывать, предварительно купив билет на какой-то из матчей ЧМ-2026 – это право на приоритетную запись на собеседование, которое дается им по программе FIFA Pass.

Таким образом, уже сейчас многие наблюдатели и эксперты подчеркивают, что ЧМ-2026 рискует стать одним из самых “недружелюбных” для футбольных болельщиков со всего мира. С другой стороны, руководство ФИФА вряд ли имеет реальные рычаги давления на администрацию президента США Дональда Трампа, но и без того босс мирового футбола Джанни Инфантино не сделал ровным счетом ничего, чтобы хоть как-то попробовать разрешить эту непростую ситуацию. Для Инфантино куда проще придумать очередную непонятную награду для Трампа, нежели вступать с тем в полемику, которая еще неизвестно какими последствиями обернется для швейцарца.

Впрочем, это далеко не главный зашквар ФИФА, учитывая то, где проходили два предыдущих мундиаля и каким образом, если опираться на многочисленные слухи и факты из СМИ, вообще проходил выбор хозяек мировых первенств в 2018-м и 2022-м…

Текст: meta.ua