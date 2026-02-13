Отец обладателя Золотого мяча подогрел слухи о трансфере в Реал

Антонио Эрнандес, отец хавбека «Манчестер Сити» Родри, поделился мыслями о перспективах своего сына.

Действующее соглашение обладателя «Золотого мяча» рассчитано до 2027 года, при этом ранее появлялась информация о заинтересованности со стороны мадридского «Реала».

«Если бы я раскрыл вам хоть какие–то подробности, мне пришлось бы вас убить. Я не имею права ничего разглашать.

В данный момент ему максимально комфортно в нынешнем клубе. Вероятно, он и сам пока не определился с местом продолжения карьеры. Переговорный процесс продолжается. Однако мне ничего не известно, эта история еще не написана», – отметил Эрнандес.