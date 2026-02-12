Испания12 февраля 2026, 15:09 | Обновлено 12 февраля 2026, 15:10
678
0
В Реале приняли решение по будущему Арбелоа
Испанец должен будет покинуть клуб по окончанию сезона
12 февраля 2026, 15:09 | Обновлено 12 февраля 2026, 15:10
678
0
Испанский коуч Альваро Арбелоа покинет мадридский «Реал» в конце сезона. Об этом сообщает TopSkills Sport Uk.
По информации источника, 43-летний специалист был намерен остаться в испанском гранде на длительный срок, но руководство клуба вежливо попросило его уйти по окончанию сезона.
Арбелоа возглавил мадридский «Реал» после поражения от каталонской «Барселоны» в финале Суперкубка Испании. У руля команды он заменил Хаби Алонсо.
Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Реала» пропустит чемпионат мира.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 12 февраля 2026, 00:02 4
Словакия обыграла Финляндию
Футбол | 12 февраля 2026, 14:23 0
У львовского клуба забили Игор Невес и Влад Рейляну
Теннис | 11.02.2026, 19:15
Футбол | 12.02.2026, 08:11
Футбол | 12.02.2026, 07:05
Комментарии 0
Популярные новости
11.02.2026, 07:28 15
12.02.2026, 10:16 115
12.02.2026, 09:21 4
11.02.2026, 06:23 1
10.02.2026, 16:50 4
11.02.2026, 06:12 2
11.02.2026, 08:14 7
11.02.2026, 10:20 7