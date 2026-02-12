Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
12 февраля 2026, 15:09
В Реале приняли решение по будущему Арбелоа

Испанец должен будет покинуть клуб по окончанию сезона

В Реале приняли решение по будущему Арбелоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Испанский коуч Альваро Арбелоа покинет мадридский «Реал» в конце сезона. Об этом сообщает TopSkills Sport Uk.

По информации источника, 43-летний специалист был намерен остаться в испанском гранде на длительный срок, но руководство клуба вежливо попросило его уйти по окончанию сезона.

Арбелоа возглавил мадридский «Реал» после поражения от каталонской «Барселоны» в финале Суперкубка Испании. У руля команды он заменил Хаби Алонсо.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Реала» пропустит чемпионат мира.


