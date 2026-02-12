ФОТО. Поможет или нет? Шевченко провел встречу с Инфантино по поводу россии
Обсудили вопрос снятия бана с агрессора
Президент УАФ Андрей Шевченко прибыл в Бельгию на Конгресс УЕФА, где провел встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино.
Недавно Инфантино заявил, что «россию нужно возвращать в большой футбол после дисквалификации», а санкции, мол, «все равно не работают».
Это вызвало достаточно бурную реакцию в Украине, а Шевченко донес президенту ФИФА информацию о ситуации в Украине и невозможности снятия санкций с агрессора.
Кроме того, президент УАФ провел встречу с Еврокомиссаром по вопросам спорта Гленом Микалефом. По словам Шевченко, Еврокомиссар не поддержал идею возвращения россии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поляк Теодор Зайдер показал самое быстрое время в истории официальных соревнований
Илья Ухань подписал контракт с СК «Полтава»