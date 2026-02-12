Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Поможет или нет? Шевченко провел встречу с Инфантино по поводу россии
Чемпионат мира
12 февраля 2026, 17:25 | Обновлено 12 февраля 2026, 17:43
596
1

ФОТО. Поможет или нет? Шевченко провел встречу с Инфантино по поводу россии

Обсудили вопрос снятия бана с агрессора

12 февраля 2026, 17:25 | Обновлено 12 февраля 2026, 17:43
596
1 Comments
ФОТО. Поможет или нет? Шевченко провел встречу с Инфантино по поводу россии
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко прибыл в Бельгию на Конгресс УЕФА, где провел встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Недавно Инфантино заявил, что «россию нужно возвращать в большой футбол после дисквалификации», а санкции, мол, «все равно не работают».

Это вызвало достаточно бурную реакцию в Украине, а Шевченко донес президенту ФИФА информацию о ситуации в Украине и невозможности снятия санкций с агрессора.

Кроме того, президент УАФ провел встречу с Еврокомиссаром по вопросам спорта Гленом Микалефом. По словам Шевченко, Еврокомиссар не поддержал идею возвращения россии.

По теме:
СААКАШВИЛИ: «На Олимпиаде не сборная Грузии, а теневой филиал оккупантов»
МИД Украины: «МОК запретил не украинского спортсмена, а свою совесть»
Двукратная олимпийская чемпионка – о Гераскевиче: «Я просто шокирована»
Андрей Шевченко Джанни Инфантино российско-украинская война ФИФА
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. 2,76 секунды! 9-летний вундеркинд побил рекорд сборки кубика Рубика
Другие виды | 12 февраля 2026, 10:10 4
ВИДЕО. 2,76 секунды! 9-летний вундеркинд побил рекорд сборки кубика Рубика
ВИДЕО. 2,76 секунды! 9-летний вундеркинд побил рекорд сборки кубика Рубика

Поляк Теодор Зайдер показал самое быстрое время в истории официальных соревнований

ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер УПЛ совершил очередной трансфер
Футбол | 12 февраля 2026, 17:42 0
ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер УПЛ совершил очередной трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер УПЛ совершил очередной трансфер

Илья Ухань подписал контракт с СК «Полтава»

Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Теннис | 11.02.2026, 19:15
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Бокс | 12.02.2026, 09:40
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Олимпийские игры | 12.02.2026, 09:21
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Анатолий Басов
Оце зустріч , що можно тоді казати за вирішення питання, до кабінета не запросили.
Ответить
0
Популярные новости
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
10.02.2026, 16:33
Футбол
Воспитаннику Шахтера и бывшему украинцу-предателю указали на дверь в россии
Воспитаннику Шахтера и бывшему украинцу-предателю указали на дверь в россии
11.02.2026, 10:20 7
Футбол
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
12.02.2026, 07:05 14
Футбол
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
11.02.2026, 01:32
Бокс
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
12.02.2026, 00:02 4
Олимпийские игры
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 21
Теннис
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
11.02.2026, 07:02 19
Футбол
Динамо может подписать игрока с именитой фамилией. Он уже в клубе
Динамо может подписать игрока с именитой фамилией. Он уже в клубе
11.02.2026, 02:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем