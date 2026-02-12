Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
12 февраля 2026, 18:46
Громкая сенсация: Свентек проиграла 52-й ракетке мира в четвертьфинале Дохи

Мария Саккари вырвала победу у Иги и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Катаре

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Мария Саккари

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша, WTA 2) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В четвертьфинале полька в двух сетах сенсационно проиграла представительнице Греции Марии Саккари (WTA 52) за 2 часа и 30 минут.

WTA 1000 Доха. Хард, 1/4 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Мария Саккари (Греция) – 6:2, 4:6, 5:7

Во второй партии у Иги была два скрытых матчбола на приеме в девятом гейме. Мария сумела остаться в игре и перевести поединок в третий сет.

В третьей партии Саккари повела 5:2, не подала на матч в девятом гейме, не реализовала матчбол в 10-м на приеме, но все же сделала решающй брейк в 12-м и завершила встречу.

Саккари впервые за три очных противостояния против Свентек сумела одержать победу.

В Дохе Мария, помимо Иги, также выбила Зейнеп Сонмез, Жасмин Паолини и Варвару Грачеву. Ее следующей оппоненткой будет либо Каролина Мухова, либо Анна Калинская.

Саккари выиграла четвертый матч у теннисистки из топ-2 рейтинга WTA. Для Марии это будет 35-й полуфинал на уровне Тура и 11-й на тысячниках (первый за последние два года).

Ига Свёнтек Мария Саккари WTA Доха
Vitaly Kozak
Таке враження, що у більшості тенісисток за винятком хіба що бульбозавра бувають підйоми на тижні або інколи місяць чи два, а потім неминучі спади у формі. Минулого року після цих арабських турнірів  здавалося, що той же пельмень сибірський посуне бульбозавра і буде далі буде домінувати на кортах. Після тих турнірів вона припинила ріст. Після АО тоді ж  Кіз теж вражала своєю формою, а потім все... З багатьма нашими дівчатами таке часто коїться, коли наче заграли добре, набрали форму - очікуєш їх успіхів в наступних матчах чи турнірах, а там облом очікувань. Один, два, інколи три успішних турніри, а потім провал, який може тягнутись дуже довго.
introvert
Та ніяка не сенсація. Як не в цьому раунді, то в наступному вже б точно вилетіла, і вильотам цим давно вже ніхто не дивується. Ні, якщо полячка зарядиться чимось добряче, як перед минулорічним Вімблдоном, то може й виграє черговий мейджор, але перемагати регулярно і претендувати на звання першої ракетки? Пройшли ті часи.
captain2009
чудова новина, вдяка Марії, що дотисла допінгістку. 
