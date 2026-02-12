Громкая сенсация: Свентек проиграла 52-й ракетке мира в четвертьфинале Дохи

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша, WTA 2) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В четвертьфинале полька в двух сетах сенсационно проиграла представительнице Греции Марии Саккари (WTA 52) за 2 часа и 30 минут.

WTA 1000 Доха. Хард, 1/4 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Мария Саккари (Греция) – 6:2, 4:6, 5:7

Во второй партии у Иги была два скрытых матчбола на приеме в девятом гейме. Мария сумела остаться в игре и перевести поединок в третий сет.

В третьей партии Саккари повела 5:2, не подала на матч в девятом гейме, не реализовала матчбол в 10-м на приеме, но все же сделала решающй брейк в 12-м и завершила встречу.

Саккари впервые за три очных противостояния против Свентек сумела одержать победу.

В Дохе Мария, помимо Иги, также выбила Зейнеп Сонмез, Жасмин Паолини и Варвару Грачеву. Ее следующей оппоненткой будет либо Каролина Мухова, либо Анна Калинская.

Саккари выиграла четвертый матч у теннисистки из топ-2 рейтинга WTA. Для Марии это будет 35-й полуфинал на уровне Тура и 11-й на тысячниках (первый за последние два года).

Фотогалерея матча

