Элина Свитолина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дохе
11 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.
В 1/8 финала украинка сыграет против «нейтральной» Анны Калинской (WTA 28). Поединок состоится четвертым запуском на цнтральном корте после игры Чжэн Циньвень – Рыбакина. Ориентировочеое время начала поединка – 19:30 по Киеву.
Это будет четвертое очное противостояние соперниц. Счет 3:0 в пользу Элины.
Победительница поединка в четвертьфинале встретится с Каролиной Муховой.
