Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
11 февраля 2026, 17:45 | Обновлено 11 февраля 2026, 18:45
2248
0

Элина Свитолина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дохе

11 февраля 2026, 17:45 | Обновлено 11 февраля 2026, 18:45
2248
0
Элина Свитолина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

11 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1/8 финала украинка сыграет против «нейтральной» Анны Калинской (WTA 28). Поединок состоится четвертым запуском на цнтральном корте после игры Чжэн Циньвень – Рыбакина. Ориентировочеое время начала поединка – 19:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет четвертое очное противостояние соперниц. Счет 3:0 в пользу Элины.

Победительница поединка в четвертьфинале встретится с Каролиной Муховой.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Свентек с камбеком разгромила Касаткину на пути в четвертьфинал Дохи
Возможна соперница Элины. Экс-первая ракетка снялась с игры 1/8 финала Дохи
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина Анна Калинская WTA Доха смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Бокс | 11 февраля 2026, 01:32 0
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика

Сулейман в будущем хочет санкционировать бой против Кабайела

Калинина разгромно проиграла матч 1/8 финала на турнире WTA 125 в Оэйраше
Теннис | 11 февраля 2026, 18:22 2
Калинина разгромно проиграла матч 1/8 финала на турнире WTA 125 в Оэйраше
Калинина разгромно проиграла матч 1/8 финала на турнире WTA 125 в Оэйраше

Ангелина не сумела навязать борьбу Далме Галфи на соревнованиях в Португалии

Олимпийские лицемеры и шокирующий результат Марсака. Как прошел 4-й день ОИ
Олимпийские игры | 11.02.2026, 07:08
Олимпийские лицемеры и шокирующий результат Марсака. Как прошел 4-й день ОИ
Олимпийские лицемеры и шокирующий результат Марсака. Как прошел 4-й день ОИ
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Теннис | 10.02.2026, 21:19
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Назревает громкий скандал на Олимпиаде. Украинец близок к дисквалификации
Олимпийские игры | 11.02.2026, 13:06
Назревает громкий скандал на Олимпиаде. Украинец близок к дисквалификации
Назревает громкий скандал на Олимпиаде. Украинец близок к дисквалификации
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 5
Футбол
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 23
Теннис
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
09.02.2026, 16:41 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
10.02.2026, 03:33 7
Футбол
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
10.02.2026, 08:33
Бокс
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
10.02.2026, 06:23
Олимпийские игры
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
11.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
10.02.2026, 10:13 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем