Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт изменил мнение относительно распределения мест на пьедестале УПЛ
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 19:25 | Обновлено 11 февраля 2026, 19:54
552
2

Эксперт изменил мнение относительно распределения мест на пьедестале УПЛ

Александр Бабич считает, что первым будет «Шахтер», вторым – ЛНЗ и третьим – «Полесье»

11 февраля 2026, 19:25 | Обновлено 11 февраля 2026, 19:54
552
2 Comments
Эксперт изменил мнение относительно распределения мест на пьедестале УПЛ
Шахтер. Шахтер – ЛНЗ

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua известный отечественный тренер Александр Бабич высказал свое мнение о подготовке к сезону команд из верхней части турнирной таблицы УПЛ, при этом специалист изменил свое мнение относительно итоговой тройки призеров.

– Александр Александрович, после окончания осенней части чемпионата вы спрогнозировали следующую итоговую тройку призеров: «Шахтер», ЛНЗ, «Динамо». Сейчас вы меняете свое мнение?

– Безусловно, подопечные Игоря Костюка активизируются, но ведь и конкуренты не дремлют. Если «Полесье» с приходом новых футболистов успеет сыграться, то третье место я отдаю им. У житомирян, по большому счету, сейчас два равноценных состава. Есть проблемы с травмой Велетня, который бы добавил креатива, однако его будет, кем заменить. А вот у «Динамо» ставка сделана на молодежь, которой свойственна нестабильность.

А что касается борьбы за чемпионство, то опыт на стороне «Шахтера». ЛНЗ будет вторым, что для команды также будет являться историческим достижением.

По теме:
Шахтер официально объявил, что отпустил украинского футболиста
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ арендовал полузащитника Шахтера
Украинский тренер: «Весной этому клубу УПЛ будет сложнее»
Александр Бабич Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Динамо Киев Полесье Житомир Игорь Костюк Владислав Велетень Украинская Премьер-лига
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Олимпийские игры | 11 февраля 2026, 06:23 1
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград

Норвежская команда возглавляет рейтинг, получив 12 медалей (6–2–4)

Усиление для Григорчука? Черноморец подпишет футболиста из Полесья
Футбол | 11 февраля 2026, 17:17 0
Усиление для Григорчука? Черноморец подпишет футболиста из Полесья
Усиление для Григорчука? Черноморец подпишет футболиста из Полесья

Фланговый защитник Денис Гришкевич продолжит карьеру в составе одесского клуба на правах аренды

Де Дзерби покидает Марсель с рекордным показателем в XXI веке
Футбол | 11.02.2026, 10:29
Де Дзерби покидает Марсель с рекордным показателем в XXI веке
Де Дзерби покидает Марсель с рекордным показателем в XXI веке
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Футбол | 11.02.2026, 07:02
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Футбол | 11.02.2026, 11:05
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Urets
У Динамо ставка на молодь: молоді Буяльський, Шапаренко, Піхальонок такі нестабільні.
Ох уж ці експерти.....
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 5
Футбол
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
10.02.2026, 16:03 18
Олимпийские игры
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
10.02.2026, 08:33
Бокс
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
10.02.2026, 06:49 4
Футбол
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
11.02.2026, 08:48 65
Футбол
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
09.02.2026, 16:41 3
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
10.02.2026, 21:19 9
Теннис
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 23
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем