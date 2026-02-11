Эксперт изменил мнение относительно распределения мест на пьедестале УПЛ

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua известный отечественный тренер Александр Бабич высказал свое мнение о подготовке к сезону команд из верхней части турнирной таблицы УПЛ, при этом специалист изменил свое мнение относительно итоговой тройки призеров.

– Александр Александрович, после окончания осенней части чемпионата вы спрогнозировали следующую итоговую тройку призеров: «Шахтер», ЛНЗ, «Динамо». Сейчас вы меняете свое мнение?

– Безусловно, подопечные Игоря Костюка активизируются, но ведь и конкуренты не дремлют. Если «Полесье» с приходом новых футболистов успеет сыграться, то третье место я отдаю им. У житомирян, по большому счету, сейчас два равноценных состава. Есть проблемы с травмой Велетня, который бы добавил креатива, однако его будет, кем заменить. А вот у «Динамо» ставка сделана на молодежь, которой свойственна нестабильность.

А что касается борьбы за чемпионство, то опыт на стороне «Шахтера». ЛНЗ будет вторым, что для команды также будет являться историческим достижением.