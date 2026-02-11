Александр БАБИЧ: «Сюрпризов в игре Динамо на сборах заметно не было»

Менее 10 дней осталось до возобновления чемпионата в украинской Премьер-лиги. Подготовка команд к официальным матчам вышла на финишную прямую.

Своими наблюдениями о коллективах из верхней части турнирной таблицы эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился известный отечественный тренер Александр Бабич.

– Александр Александрович, во вчерашнем спарринге «Шахтер» – ЛНЗ кипели страсти, словно, это официальный матч. С чем это связано?

– Обычно подобные ситуации случаются под конец сборов, когда у футболистов накопилась некоторая физическая и психологическая усталость. Такие эмоции не украшают даже спарринги. Хотелось бы увидеть больше футбола, а не около футбольных разборок.

– ЛНЗ снова, как и в чемпионате, обыграл «Шахтер». В будущем это поможет команде Виталия Пономарева в моральной устойчивости?

– Каждый матч, в котором добыт положительный результат, добавляет команде уверенности. А во встрече с «Шахтером» и подавно. На финишной прямой подготовительного периода это очень важно. Схема игры 5–3–2, которая была у ЛНЗ, отрабатывалась в игре с сильным соперником и она у черкасской команды сработала.

– В восьми спаррингах ЛНЗ только один раз сыграли вничью, все остальные матчи были выиграны. Команда близка к пику своих возможностей?

– Думаю тот вертикальный и агрессивный футбол, который демонстрирует, и демонстрировали подопечные Виталия Пономарева в первой части сезона, не изменился. Да, весной им будет сложнее, так как противники уже по-другому будут относиться к лидеру, но то, что ЛНЗ показывает организованную игру в обороне и выбегает в быстрые и острые контратаки говорит о том, что и соперникам будет не просто отбирать очки у этой команды.

ЛНЗ. Шахтер – ЛНЗ

– Что скажите о «Шахтере», который на правах фаворита, как показалось, не впечатлил?

– На мой взгляд, «горняки» в худших кондициях, чем их главный конкурент в борьбе за первое место. Им пока не хватает игрового тонуса. «Шахтеру» все сложнее и сложнее вскрывать такую насыщенную, но прежде всего, грамотную оборону соперника. И это может стать проблемой не только в матче с ЛНЗ, но и с другими оппонентами. Причем, не стоит забывать, что у донетчан много легионеров, и еще неизвестно, в каких погодных условиях придется проводить первые весенние поединки УПЛ. Если подопечные Арды Турана и дальше будут продолжать играть в такой академический футбол, это для команды это может обернуться большими проблемами.

– Убедительно в Испании выглядит «Полесье». Весной команда Руслана Ротаня будет сильнее?

– Должна быть сильнее. Я не единожды смотрел спарринги с участием житомирян. В «Полесье» от матча к матчу системно работали над построением игры, они не отходили от своего стиля. А точечные усиления в команде были направлены на тот рисунок, который был у Руслана Ротаня в серебряном сезоне в «Александрии». Сейчас уже четче видна работа его подопечных с мячом.

– «Динамо» сможет чем-то удивить, учитывая, что последние три спарринга киевляне проведут за закрытыми дверями, без видеотрансляций матчей?

– Сейчас не так сложно достать информацию о сопернике. Но решение клуба не показывать игры не идут на пользу «Динамо», во взаимоотношениях с большой армией динамовских поклонников. В тех поединках, что транслировались, сюрпризов в игре «бело-синих» я не увидел и, наверное, не ожидаю в будущем. Хотя еще осенью говорил, что команда наберет. На сегодняшний момент ставка делается на молодежь, которая отличается нестабильностью. Видно по спаррингам, что «Динамо» не боятся. Бороться за первую тройку киевлянам будет крайне сложно. В период перестроения бронза для них станет отличным результатом. Но в целом, это, конечно, неудача.

Полесье

– После окончания осенней части чемпионата вы спрогнозировали следующую итоговую тройку призеров: «Шахтер», ЛНЗ, «Динамо». Сейчас вы меняете свое мнение?

– Безусловно, подопечные Игоря Костюка активизируются, но ведь и конкуренты не дремлют. Если «Полесье» с приходом новых футболистов успеет сыграться, то третье место я отдаю им. У житомирян, по большому счету, сейчас два равноценных состава. Есть проблемы с травмой Велетня, который бы добавил креатива, однако его будет, кем заменить.

А что касается борьбы за чемпионство, то опыт на стороне «Шахтера». ЛНЗ будет вторым, что для команды также будет являться историческим достижением.

– Практически вровень с «Динамо» идут «Кривбасс», «Колос», «Металлист 1925» и «Заря». Кто из этих коллективов может удивить?

– Мы видим, что «Кривбасс» потерял или продал, можно говорить, как угодно, лидеров. Однако у них есть запас, чтобы удержаться в шестерке. Все ждут от «Металлиста 1925» рывка, хотя пока команда довольствуется лишь седьмым местом. Они усиливаются легионерами, возможно, это поможет харьковчанам вклиниться в борьбу за пятерку лучших команд УПЛ по итогам сезона.

В числе открытий сезона одной из команд я называл «Колос», учитывая их ресурсы. С приходом Руслана Костышина за счет грамотной действий в обороне и контратакующей игры команда может удивить. А что касается «Зари», то луганчанам постоянно что-то мешает раскрыть свой потенциал на полную мощь. Результаты команды не стабильны. Не думаю, что в этом плане что-то изменится и во второй части чемпионата.