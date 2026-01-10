Тройка лучших в УПЛ от динамовца. «Бело-синие» в ней отсутствуют

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua экс-игрок «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк подвел итог первой части сезона в УПЛ, назвав, в частности свою тройку лучших футболистов.

– Не скажу, что я прям, смотрю все матчи чемпионата, – сказал Морозюк. – Но, на мой взгляд, это уже бывший нападающий ЛНЗ Проспер Оба. Его игра выглядела эффективно. К тому же он, на данный момент, является одним из лучших бомбардиров чемпионата.

Второе и третье место? Я не сказал бы, что-то кто сильно выделялся, тем не менее, мне запомнились игроки «Шахтера» Алиссон Сантана и Дмитрий Ризнык, в большинстве своем за за еврокубковые матчи.