Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Николай МОРОЗЮК: «Команда-разочарование? Однозначно – Динамо»
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 10:31 | Обновлено 10 января 2026, 11:40
578
3

Николай МОРОЗЮК: «Команда-разочарование? Однозначно – Динамо»

Экс-защитник сборной Украины подвел промежуточный итог соревнований в Премьер-лиге

10 января 2026, 10:31 | Обновлено 10 января 2026, 11:40
578
3 Comments
Николай МОРОЗЮК: «Команда-разочарование? Однозначно – Динамо»
Динамо

Клубы украинской Премьер-лиги потихоньку готовятся к выходу из отпуска. В свою очередь сайт Sport.ua продолжает подводить промежуточные итоги первой части сезона и прогнозировать итоговые расклады в чемпионате. Поучаствовал в этой рубрике авторитетный в прошлом защитник «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк.

– Николай, какие у тебя общие впечатления от первой части сезона в УПЛ?
– Понятно, что уровень соревнований упал. И это неудивительно. Учитывая в какое время мы сейчас живем. Тем не менее, наш футбол жив, и он не деградирует. Все, кто в нашей стране имеет отношение к футболу, каким-то образом стараются помогать, если не делом, то словом. Уверен, рано или поздно Украина снова выйдет на достойный уровень, как во внутренних соревнованиях, так и в Европе.

– Кто для тебя стал командой-открытием?
– С точки зрения результатов, это, конечно, ЛНЗ. Ответ на этот вопрос дает турнирная таблица, ни больше, ни меньше. Я снимаю шляпу перед такими командами, которые пройдя даже пол сезона, идут на первом месте, не считаясь с авторитетами. Однако при всем уважении к черкасскому клубу, я не верю, что они смогут выдержать темп всей дистанции.

– Какая, на твой взгляд, команда-разочарование первой части чемпионата?
– Конечно, я, как бывший игрок «Динамо» слежу за этой командой. И первая часть сезона вышла для «бело-синих» крайне неудачной. Не буду далеко ходить и скажу, что именно киевляне разочаровали меня больше всего. Впрочем, я верю, что весной ситуация кардинально поменяется. Не может такая команда занимать четвертое, седьмое, пятое место. Киевлянам под силу это сделать.

– Какую бы ты назвал лучшую тройку футболистов?
– Не скажу, что я прям, смотрю все матчи чемпионата. Но, на мой взгляд, это уже бывший нападающий ЛНЗ Проспер Оба. Его игра выглядела эффективно. К тому же он, на данный момент является одним из лучших бомбардиров чемпионата. Второе и третье место? Я не сказал бы, что-то кто сильно выделялся, тем не менее, мне запомнились игроки «Шахтера» Алиссон и Дмитрий Ризнык, в большинстве своем за еврокубковые матчи.

– Какая будет призовая тройка по итогам чемпионата?
– «Шахтер», «Динамо», «Полесье». Я могу ошибаться, но сейчас я вижу именно такой расклад.

– Какие четыре команды окажутся в зоне вылета и зоне переходных матчей?
– Тяжело спрогнозировать, поскольку внизу турнирной таблицы борьба будет не менее жаркой, чем за призовые места. Тем не менее, наибольше шансов оказаться в этой четверке у «Полтавы». Компанию ей, думаю, составит «Эпицентр», «Кудровка» и… наверное, «Оболонь».

– Что скажешь об арбитраже?
– Наблюдается тенденция, что скандалов с решением арбитров стало намного меньше. Если вспомнить мою футбольную карьеру, то чуть ли не в каждом туре был мега-скандал. По крайней мере претензий к судьям было в разы больше. Конечно, сейчас на помощь пришел VAR, те не менее, качество работы арбитров стало качественнее.

По теме:
ФОТО. «Мы возвращаемся». Сенсационный лидер УПЛ уехал на сборы
Иностранный клуб сделал официальное предложение Динамо о переходе Бленуце
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Полесья, который не нужен Ротаню, нашел новый клуб
Николай Морозюк Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Оболонь Киев Александрия Полтава Кудровка Эпицентр Каменец-Подольский Алиссон Сантана Дмитрий Ризнык VAR Проспер Оба статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Склоним головы. Тренер из Каменского погиб в Запорожской области
Война | 10 января 2026, 09:00 3
Склоним головы. Тренер из Каменского погиб в Запорожской области
Склоним головы. Тренер из Каменского погиб в Запорожской области

Руслан Завгородний в гражданской жизни тренировал стрелков из лука

«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
Война | 09 января 2026, 13:43 48
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф

В ночь с 8 на 9 января российские террористы в очередной раз обстреляли украинские города

Известный тренер стал на защиту Довбика: «Он забьет 10+ голов за сезон»
Футбол | 10.01.2026, 11:03
Известный тренер стал на защиту Довбика: «Он забьет 10+ голов за сезон»
Известный тренер стал на защиту Довбика: «Он забьет 10+ голов за сезон»
Жена звезды Шахтера: «Вы – тупые существа»
Война | 09.01.2026, 15:05
Жена звезды Шахтера: «Вы – тупые существа»
Жена звезды Шахтера: «Вы – тупые существа»
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Теннис | 09.01.2026, 12:27
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
🚘
Клоун старий. Динамо в 2025 році здобуло ювілейне тридцяте чемпіонство та вибило кротівню з кубка України.
Знову проплачена ахметкою стаття. Всім без винятку кротам і днонецьким - зд**нути!!!
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Main
Таксист с ума сошел… хлебушек в голове 
Ответить
-7
Популярные новости
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
09.01.2026, 04:32
Бокс
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
09.01.2026, 19:05 17
Футбол
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 10
Футбол
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
08.01.2026, 09:57 6
Биатлон
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:01 16
Теннис
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
10.01.2026, 07:33 14
Футбол
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
08.01.2026, 09:33 12
Футбол
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
08.01.2026, 13:50 2
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем