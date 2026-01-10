Николай МОРОЗЮК: «Команда-разочарование? Однозначно – Динамо»

Клубы украинской Премьер-лиги потихоньку готовятся к выходу из отпуска. В свою очередь сайт Sport.ua продолжает подводить промежуточные итоги первой части сезона и прогнозировать итоговые расклады в чемпионате. Поучаствовал в этой рубрике авторитетный в прошлом защитник «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк.

– Николай, какие у тебя общие впечатления от первой части сезона в УПЛ?

– Понятно, что уровень соревнований упал. И это неудивительно. Учитывая в какое время мы сейчас живем. Тем не менее, наш футбол жив, и он не деградирует. Все, кто в нашей стране имеет отношение к футболу, каким-то образом стараются помогать, если не делом, то словом. Уверен, рано или поздно Украина снова выйдет на достойный уровень, как во внутренних соревнованиях, так и в Европе.

– Кто для тебя стал командой-открытием?

– С точки зрения результатов, это, конечно, ЛНЗ. Ответ на этот вопрос дает турнирная таблица, ни больше, ни меньше. Я снимаю шляпу перед такими командами, которые пройдя даже пол сезона, идут на первом месте, не считаясь с авторитетами. Однако при всем уважении к черкасскому клубу, я не верю, что они смогут выдержать темп всей дистанции.

– Какая, на твой взгляд, команда-разочарование первой части чемпионата?

– Конечно, я, как бывший игрок «Динамо» слежу за этой командой. И первая часть сезона вышла для «бело-синих» крайне неудачной. Не буду далеко ходить и скажу, что именно киевляне разочаровали меня больше всего. Впрочем, я верю, что весной ситуация кардинально поменяется. Не может такая команда занимать четвертое, седьмое, пятое место. Киевлянам под силу это сделать.

– Какую бы ты назвал лучшую тройку футболистов?

– Не скажу, что я прям, смотрю все матчи чемпионата. Но, на мой взгляд, это уже бывший нападающий ЛНЗ Проспер Оба. Его игра выглядела эффективно. К тому же он, на данный момент является одним из лучших бомбардиров чемпионата. Второе и третье место? Я не сказал бы, что-то кто сильно выделялся, тем не менее, мне запомнились игроки «Шахтера» Алиссон и Дмитрий Ризнык, в большинстве своем за еврокубковые матчи.

– Какая будет призовая тройка по итогам чемпионата?

– «Шахтер», «Динамо», «Полесье». Я могу ошибаться, но сейчас я вижу именно такой расклад.

– Какие четыре команды окажутся в зоне вылета и зоне переходных матчей?

– Тяжело спрогнозировать, поскольку внизу турнирной таблицы борьба будет не менее жаркой, чем за призовые места. Тем не менее, наибольше шансов оказаться в этой четверке у «Полтавы». Компанию ей, думаю, составит «Эпицентр», «Кудровка» и… наверное, «Оболонь».

– Что скажешь об арбитраже?

– Наблюдается тенденция, что скандалов с решением арбитров стало намного меньше. Если вспомнить мою футбольную карьеру, то чуть ли не в каждом туре был мега-скандал. По крайней мере претензий к судьям было в разы больше. Конечно, сейчас на помощь пришел VAR, те не менее, качество работы арбитров стало качественнее.