«Такого в истории чемпионата страны еще не было». Федорчук – о сезоне в УПЛ

Украинская Премьер-лига ушла на зимний перерыв. Время подводить предварительные итоги первой части сезона и заглянуть в ближайшее будущее. На эту тему сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с тренером, известным футбольным экспертом Олегом Федорчуком.

– Олег Викторович, какие у вас общие впечатления от первой части сезона в УПЛ?

– Если не обращать внимания на еврокубки, то со спортивной точки зрения, сезон у нас интригующий и, считаю, привлекательный для болельщиков. Скажу больше, впервые в истории украинских чемпионатов за призовые места соперничают сразу семь команд. Не менее острая борьба и внизу турнирной таблицы. Поэтому практически все клубы, можно сказать, при деле (улыбается).

– Кто для вас стал командой-открытием?

– Для меня двух мнений быть не может, это ЛНЗ. Роман Григорчук считается хорошим специалистом, но он в Черкассах не справился со своими обязанностями. После него коллектив возглавил Виталий Пономарев, для которого это была всего вторая в карьере профессиональная команда. Это была неизвестность для руководства клуба. Наставник привел молодых, но знакомых ему футболистов, и что интересно, и тренер, и игроки легко адаптировались к новым условиям. Очень редко бывает, когда все, по крайней мере, на данный момент, прошло без потерь. Это единственная команда, которая прошла первую часть дистанции стабильно.

– Какая, на ваш взгляд, команда-разочарование первой части чемпионата?

– У меня их две. Это «Александрия» и «Карпаты». У первого коллектива произошла неудачная смена тренера и потеря ключевых исполнителей, что привело, в какой-то мере, к нервозности. Александрийцы провалили еврокубки, параллельно «поплыв» в чемпионате.

А у львовян были большие финансовые вливания, приглашено много легионеров, тем не менее, результата достигнуто не было. Поэтому неудивительно, что с Владиславом Лупашко руководство клуба попрощалось.

– Какую бы вы назвали лучшую тройку футболистов?

– Проспер Оба, Николай Матвиенко и Глейкер Мендоса. Что касается экс-игрока ЛНЗ, то он достаточно одаренный футболист, агрессивный атакующий исполнитель, который может сыграть на разных позициях и самое главное, что нигериец селен индивидуально.

Николай Матвиенко, на мой взгляд, проводит один из лучших сезонов не только в «Шахтере», но и в сборной Украины. Это настоящий лидер команды. Несмотря на то, что его долгое время сватали и сватают в зарубежные клубы, он по-прежнему находит мотивацию и показывает стабильную игру.

А Глейкер Мендоса – это яркий представитель динамичного футбола, который может проявить себя как индивидуально, так и в подыгрыше. Подтверждением этому являются 13 результативных действий в первой части чемпионата.

– Какая будет призовая тройка по итогам чемпионата?

– Еще совсем недавно я думал, что это будет «Шахтер», «Полесье», а за третье место будут бороться ЛНЗ и «Динамо». А сейчас после таких неожиданных приобретений ЛНЗ я немного поменял свое мнение. Первым будет «Шахтер», вторым – ЛНЗ, а за бронзовые медали будут соперничать «Полесье» и «Динамо». И здесь шансы команд 50 на 50.

– Какие четыре команды окажутся в зоне вылета и зоне переходных матчей?

– Думаю, что это три дебютанта «Полтава», «Эпицентр» и «Кудровка». Не хотелось, чтобы это была и «Александрия», но, судя по всему, все к этому идет. В весенней части чемпионата будет меньше игр и, думаю, александрийцев будет сложно привести в чувство.

«Верес», который относительно неплохо выглядит, избежит нервной концовки. Есть еще «Оболонь», которая будет терять игроков, но у киевлян есть небольшой запас, поэтому четверка будет именно такой.

– Что вы скажите об арбитраже?

– Судейство не может быть намного выше, чем уровень футболистов. Это взаимосвязано. Я уже не одно десятилетие отслеживаю работу арбитров и с полной уверенностью могу сказать, что матчей с предвзятым судейством стало гораздо меньше. Сейчас критика или претензии по моментам, а не по подкупу арбитров. В свое время практически в половине матчей арбитры «убивали» гостевые команды. Сейчас, на мой взгляд, ментальность стала немного другой. Опять же, не скажу, что арбитраж идеальный, но на четыре с минусом или три с плюсом отечественные рефери наработали.