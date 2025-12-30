«Динамо Шахтеру не конкурент». Грачев – о текущем чемпионате
Известный в прошлом нападающий вспомнил первую часть сезона и сказал, что будет весной
Украинская Премьер-лига ушла на зимний перерыв. Время подводить предварительные итоги первой части сезона и заглянуть в ближайшее будущее. На эту тему сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с известным в прошлом нападающим, футбольным экспертом Виктором Грачевым.
– Виктор Александрович, какие у вас общие впечатления от первой части сезона в УПЛ?
– Прежде всего, можно порадоваться, что наш чемпионат, несмотря на войну, жив, в нем есть интрига на всех этажах турнирной таблицы. Новые команды создают конкуренцию «Шахтеру», поскольку «Динамо» не конкурент «горнякам», по крайней мере, на данный момент. Но от этого интерес к соревнованиям не падает. Поэтому я с оптимизмом жду продолжение этих баталий.
– Кто для вас стал командой-открытием?
– Без сомнения, это ЛНЗ. Виталию Пономареву удалось собрать воедино команду за короткий срок. Да такую команду, что она сейчас идет на первом месте. У них лучшая оборона. Кроме как сенсацией, данный случай не назовешь. Другой вопрос, сможет ли черкасская команда выдержать бремя лидерства, хватит ли их на всю дистанцию?
– Какая, на ваш взгляд, команда-разочарование первой части чемпионата?
– Я не хотел делать каких-то выводов по первым турам, думал, что может что-то наладиться, но «Александрия» за 16 матчей так и не смогла показать вразумительного футбола, поэтому и результат такой, что команда находится на 15-м месте. Ладно, еще еврокубки, там действительно коллектив только сыгрывался, но сейчас вряд ли есть какие-то оправдания. Подопечные Кирилла Нестеренко провалили первую часть чемпионата.
– Какую бы вы назвали лучшую тройку футболистов?
– На мой взгляд, первого места заслуживает Алексей Гуцуляк. За «Полесье» он совершил всего пять результативных действий, но когда он на поле, команда, как мне кажется, чувствует себя более уверенно. Естественно, нельзя не отметить и его игру за сборную Украины. Он был заметной фигурой в осенних матчах «сине-желтых». Второе место я бы отдал Просперу Оба, который за короткое время стал лидером ЛНЗ, и теперь он подписал контракт с «Шахтером». На третье место я поставлю Алиссона. И если бы не травма этого бразильского полузащитника, то он мог бы быть и первым в этом списке.
– Какая, на ваш взгляд, будет призовая тройка по итогам чемпионата?
– Думаю, ЛНЗ удастся весной составить конкуренцию «Шахтеру» в борьбе за первое место. Впрочем, командный и индивидуальный класс «горняков» позволит им выиграть чемпионат. Вторым будет ЛНЗ. А бронзовые медали возьмет «Полесье». «Динамо»? Есть еще и «Кривбасс». Впрочем, отыграть девять очков у ЛНЗ, а тем более, у «Шахтера» будет нереально. И у житомирян есть запас перед действующим чемпионом в четыре очка. Сейчас сложно сказать, какой во второй части чемпионата предстанет команда Игоря Костюка. Чего-то среднего не будет. Либо киевляне пойдут вверх, либо будет то, что мы видели осенью.
– Какие четыре команды окажутся в зоне вылета и зоне переходных матчей?
– На мой взгляд, наименьше шансов остаться в Премьер-лиге у «Полтавы». Это команда без опыта. И когда команда на половине пути идет практически без перспектив на последнем месте, очень сложно выпутаться из этой трясины. Что касается остальных претендентов то, думаю, в числе этих команд будут «Александрия», «Эпицентр» и «Кудровка». Правда, не скажу, в какой последовательности они расположатся на финише дистанции. Казалось бы, совсем рядом «Оболонь», «Верес», «Рух» и «Карпаты», но они могут «объединиться» между собой, чтобы не оказаться в четверке аутсайдеров.
– Что вы скажите об арбитраже?
– Когда наставники разбирают игру своей команды, то часто бросают палки в адрес арбитров, закрывая глаза на свои собственные проблемы. Хотя ошибки судей есть всегда и везде. Однако предвзяты ли они? Думаю, работа наших рефери оставляет желать лучшего, но если говорить в целом, то все идет на достойном уровне относительно класса команд.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ЛНЗ
|16
|11
|2
|3
|20 - 8
|21.02.26 18:00 Эпицентр - ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ
|35
|2
|Шахтер Донецк
|16
|10
|5
|1
|42 - 12
|21.02.26 18:00 Шахтер Донецк - Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава
|35
|3
|Полесье
|16
|9
|3
|4
|26 - 11
|21.02.26 18:00 Колос Ковалевка - Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье
|30
|4
|Динамо Киев
|16
|7
|5
|4
|35 - 21
|21.02.26 18:00 Динамо Киев - Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ
|26
|5
|Кривбасс
|16
|7
|5
|4
|28 - 24
|21.02.26 18:00 Металлист 1925 - Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс
|26
|6
|Колос Ковалевка
|16
|6
|7
|3
|17 - 13
|21.02.26 18:00 Колос Ковалевка - Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка
|25
|7
|Металлист 1925
|15
|6
|6
|3
|18 - 12
|21.02.26 18:00 Металлист 1925 - Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 1925
|24
|8
|Заря
|16
|6
|5
|5
|19 - 18
|21.02.26 18:00 Кудровка - Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря
|23
|9
|Карпаты Львов
|16
|4
|7
|5
|20 - 21
|21.02.26 18:00 Шахтер Донецк - Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс
|19
|10
|Рух Львов
|16
|6
|1
|9
|15 - 23
|21.02.26 18:00 Динамо Киев - Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов
|19
|11
|Верес
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|21.02.26 18:00 Верес - Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес
|18
|12
|Оболонь
|16
|4
|5
|7
|12 - 27
|21.02.26 18:00 Александрия - Оболонь12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь
|17
|13
|Кудровка
|16
|4
|3
|9
|19 - 30
|21.02.26 18:00 Кудровка - Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка
|15
|14
|Эпицентр
|16
|4
|2
|10
|18 - 27
|21.02.26 18:00 Эпицентр - ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь
|14
|15
|Александрия
|16
|2
|5
|9
|14 - 28
|21.02.26 18:00 Александрия - Оболонь12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье
|11
|16
|Полтава
|16
|2
|3
|11
|14 - 38
|21.02.26 18:00 Верес - Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава
|9
