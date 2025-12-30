«Динамо Шахтеру не конкурент». Грачев – о текущем чемпионате

Украинская Премьер-лига ушла на зимний перерыв. Время подводить предварительные итоги первой части сезона и заглянуть в ближайшее будущее. На эту тему сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с известным в прошлом нападающим, футбольным экспертом Виктором Грачевым.

– Виктор Александрович, какие у вас общие впечатления от первой части сезона в УПЛ?

– Прежде всего, можно порадоваться, что наш чемпионат, несмотря на войну, жив, в нем есть интрига на всех этажах турнирной таблицы. Новые команды создают конкуренцию «Шахтеру», поскольку «Динамо» не конкурент «горнякам», по крайней мере, на данный момент. Но от этого интерес к соревнованиям не падает. Поэтому я с оптимизмом жду продолжение этих баталий.

– Кто для вас стал командой-открытием?

– Без сомнения, это ЛНЗ. Виталию Пономареву удалось собрать воедино команду за короткий срок. Да такую команду, что она сейчас идет на первом месте. У них лучшая оборона. Кроме как сенсацией, данный случай не назовешь. Другой вопрос, сможет ли черкасская команда выдержать бремя лидерства, хватит ли их на всю дистанцию?

– Какая, на ваш взгляд, команда-разочарование первой части чемпионата?

– Я не хотел делать каких-то выводов по первым турам, думал, что может что-то наладиться, но «Александрия» за 16 матчей так и не смогла показать вразумительного футбола, поэтому и результат такой, что команда находится на 15-м месте. Ладно, еще еврокубки, там действительно коллектив только сыгрывался, но сейчас вряд ли есть какие-то оправдания. Подопечные Кирилла Нестеренко провалили первую часть чемпионата.

Полесье. Алексей Гуцуляк

– Какую бы вы назвали лучшую тройку футболистов?

– На мой взгляд, первого места заслуживает Алексей Гуцуляк. За «Полесье» он совершил всего пять результативных действий, но когда он на поле, команда, как мне кажется, чувствует себя более уверенно. Естественно, нельзя не отметить и его игру за сборную Украины. Он был заметной фигурой в осенних матчах «сине-желтых». Второе место я бы отдал Просперу Оба, который за короткое время стал лидером ЛНЗ, и теперь он подписал контракт с «Шахтером». На третье место я поставлю Алиссона. И если бы не травма этого бразильского полузащитника, то он мог бы быть и первым в этом списке.

– Какая, на ваш взгляд, будет призовая тройка по итогам чемпионата?

– Думаю, ЛНЗ удастся весной составить конкуренцию «Шахтеру» в борьбе за первое место. Впрочем, командный и индивидуальный класс «горняков» позволит им выиграть чемпионат. Вторым будет ЛНЗ. А бронзовые медали возьмет «Полесье». «Динамо»? Есть еще и «Кривбасс». Впрочем, отыграть девять очков у ЛНЗ, а тем более, у «Шахтера» будет нереально. И у житомирян есть запас перед действующим чемпионом в четыре очка. Сейчас сложно сказать, какой во второй части чемпионата предстанет команда Игоря Костюка. Чего-то среднего не будет. Либо киевляне пойдут вверх, либо будет то, что мы видели осенью.

Полтава

– Какие четыре команды окажутся в зоне вылета и зоне переходных матчей?

– На мой взгляд, наименьше шансов остаться в Премьер-лиге у «Полтавы». Это команда без опыта. И когда команда на половине пути идет практически без перспектив на последнем месте, очень сложно выпутаться из этой трясины. Что касается остальных претендентов то, думаю, в числе этих команд будут «Александрия», «Эпицентр» и «Кудровка». Правда, не скажу, в какой последовательности они расположатся на финише дистанции. Казалось бы, совсем рядом «Оболонь», «Верес», «Рух» и «Карпаты», но они могут «объединиться» между собой, чтобы не оказаться в четверке аутсайдеров.

– Что вы скажите об арбитраже?

– Когда наставники разбирают игру своей команды, то часто бросают палки в адрес арбитров, закрывая глаза на свои собственные проблемы. Хотя ошибки судей есть всегда и везде. Однако предвзяты ли они? Думаю, работа наших рефери оставляет желать лучшего, но если говорить в целом, то все идет на достойном уровне относительно класса команд.

