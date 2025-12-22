Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мирон Маркевич высказался о перспективах Динамо
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 12:01 | Обновлено 22 декабря 2025, 12:18
Мирон Маркевич высказался о перспективах Динамо

Авторитетный украинский наставник считает, что команду необходимо серьезно усиливать

Мирон Маркевич высказался о перспективах Динамо
Динамо

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua Мирон Маркевич подвел итог первой части сезона в УПЛ, сказав, в частности, и о действующем чемпионе «Динамо».

– У «Динамо» многое будет зависеть от того, как пройдут сборы, – сказал Маркевич. – То, что команду необходимо усиливать, это однозначно. Прежде всего, нужны квалифицированные футболисты в оборону, опорный полузащитник и нападающий. Возможно, Владимир Бражко вернет свою лучшую форму, из Матвея Пономаренко толк должен быть, но он еще молод.

На мой взгляд, Тараса Михавко стоило бы попробовать в опорной зоне, так как для защитника ему не хватает роста, но у него неплохой первый пас, он хорошо ведет борьбу, поэтому в центре поля такой футболист был бы полезнее. Но опять же, это дело Игоря Костюка. Мне кажется весной «Динамо»должно подняться, прежде всего, в плане качества игры.

Комментарии 2
Singularis
Года через два опять очухаются. Синусоида характерна для всех. Только периоды разные.
Ответить
0
kadaad .
Пономаренко должен быть однозначно основным нападающим, молодым дорогу! Гереро просто пустое место на поле!!!!
Ответить
-1
