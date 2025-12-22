Мирон Маркевич высказался о перспективах Динамо

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua Мирон Маркевич подвел итог первой части сезона в УПЛ, сказав, в частности, и о действующем чемпионе «Динамо».

– У «Динамо» многое будет зависеть от того, как пройдут сборы, – сказал Маркевич. – То, что команду необходимо усиливать, это однозначно. Прежде всего, нужны квалифицированные футболисты в оборону, опорный полузащитник и нападающий. Возможно, Владимир Бражко вернет свою лучшую форму, из Матвея Пономаренко толк должен быть, но он еще молод.

На мой взгляд, Тараса Михавко стоило бы попробовать в опорной зоне, так как для защитника ему не хватает роста, но у него неплохой первый пас, он хорошо ведет борьбу, поэтому в центре поля такой футболист был бы полезнее. Но опять же, это дело Игоря Костюка. Мне кажется весной «Динамо»должно подняться, прежде всего, в плане качества игры.