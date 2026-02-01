Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Патрик ван ЛЕУВЕН: «Нам нужно доводить до конца все наши атаки»
Украина. Премьер лига
01 февраля 2026, 15:34 |
32
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Нам нужно доводить до конца все наши атаки»

Главный тренер «Кривбасса» прокомментировал победу в спарринге с «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер»

01 февраля 2026, 15:34 |
32
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Нам нужно доводить до конца все наши атаки»
ФК Кривбасс. Патрик ван Леувен

В очередном спарринге на учебно-тренировочных сборах «Кривбасс» со счетом 3:0 обыграл китайский клуб «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер». Результат поединка прокомментировал наставник криворожского клуба Патрик ван Леувен.

– Мистер, как прокомментируете четвертый спарринг на сборах?

– Я считаю, что это была очень интересная игра. Ребята пытались давить на соперника, и это именно то, что мы хотим видеть, поэтому обеспечили себе голевые моменты. В первом тайме забили хороший гол и могли забивать больше. И это то, что постоянно повторяется: у игроков есть намерение атаковать, но они забивают один раз и сбавляют темп. Это то, что я хочу изменить, нам ведь нужно продолжать организовывать и доводить до конца все наши атаки. Во втором тайме в начале мы сменили несколько позиций, сразу забили второй мяч и продолжали играть в футбол. Затем настал момент для большего количества замен, чтобы изменить игру и дать всем опыт игры против китайской команды.

– Довольны ли вы физическим состоянием игроков на данный момент сборов?

– Да, я доволен тем, как они работают на тренировках. Думаю, мы преодолеваем достаточные дистанции, чтобы быть готовыми на все 90 минут или больше. Так что я очень доволен тем, как команда работает во время физических занятий: в тренажерном зале, на поле, а также во время тактических сессий.

По теме:
Львовский Рух прибыл на сборы в Словению, где проведет 7 спаррингов
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Каждый из игроков должен получить свой шанс»
Оболонь – Лиферинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер (Тэда) контрольные матчи УПЛ Патрик ван Леувен
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Футбол | 01 февраля 2026, 08:58 13
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик

Куарши завершает визовые вопросы и скоро приедет в Киев

Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Футбол | 01 февраля 2026, 07:47 9
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда

Пулулу все-таки может оказаться в Киеве

Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Футбол | 31.01.2026, 15:19
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
Футбол | 31.01.2026, 22:52
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
Реал Мадрид – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 01.02.2026, 14:39
Реал Мадрид – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
31.01.2026, 19:17 33
Футзал
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Киевское Динамо пригласило нового тренера
31.01.2026, 08:03 5
Футбол
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
31.01.2026, 07:32 3
Футбол
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
30.01.2026, 13:29
Теннис
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
31.01.2026, 03:22 1
Бокс
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
30.01.2026, 16:33 35
Теннис
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
30.01.2026, 10:00 18
Футбол
Жозе Моуриньо принял важное решение в отношении Анатолия Трубина
Жозе Моуриньо принял важное решение в отношении Анатолия Трубина
30.01.2026, 08:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем