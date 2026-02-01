Патрик ван ЛЕУВЕН: «Нам нужно доводить до конца все наши атаки»

В очередном спарринге на учебно-тренировочных сборах «Кривбасс» со счетом 3:0 обыграл китайский клуб «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер». Результат поединка прокомментировал наставник криворожского клуба Патрик ван Леувен.

– Мистер, как прокомментируете четвертый спарринг на сборах?

– Я считаю, что это была очень интересная игра. Ребята пытались давить на соперника, и это именно то, что мы хотим видеть, поэтому обеспечили себе голевые моменты. В первом тайме забили хороший гол и могли забивать больше. И это то, что постоянно повторяется: у игроков есть намерение атаковать, но они забивают один раз и сбавляют темп. Это то, что я хочу изменить, нам ведь нужно продолжать организовывать и доводить до конца все наши атаки. Во втором тайме в начале мы сменили несколько позиций, сразу забили второй мяч и продолжали играть в футбол. Затем настал момент для большего количества замен, чтобы изменить игру и дать всем опыт игры против китайской команды.

– Довольны ли вы физическим состоянием игроков на данный момент сборов?

– Да, я доволен тем, как они работают на тренировках. Думаю, мы преодолеваем достаточные дистанции, чтобы быть готовыми на все 90 минут или больше. Так что я очень доволен тем, как команда работает во время физических занятий: в тренажерном зале, на поле, а также во время тактических сессий.