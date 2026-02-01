Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На глазах Зинченко. Аякс опозорился на выезде, упустив победу
Чемпионат Нидерландов
Эксельсиор
01.02.2026 13:15 – FT 2 : 2
Аякс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
01 февраля 2026, 16:22 | Обновлено 01 февраля 2026, 16:24
319
0

На глазах Зинченко. Аякс опозорился на выезде, упустив победу

Амстердамская команда не дожала «Эксельсиор»

01 февраля 2026, 16:22 | Обновлено 01 февраля 2026, 16:24
319
0
На глазах Зинченко. Аякс опозорился на выезде, упустив победу
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля «Аякс» провёл матч 21-го тура чемпионата Нидерландов против «Эксельсиора».

Команды встретились в Роттердаме на «Stadion Woudestein» и выдали ничейный поединок.

Амстердамцы выиграли первый тайм благодаря дублю Мика Годтса, однако за 15 минут до конца игры «Эксельсиор» шокировал гранда и вырвал ничью – 2:2.

За ходом событий в матче следил украинец Александр Зинченко, который в ближайшее время будет представлен как новый игрок «Аякса».

В турнирной таблице голландской лиги «Аякс» занимает четвертое место, имея в активе 38 очков.

Чемпионат Нидерландов. 21-й тур, 1 февраля

«Эксельсиор» – «Аякс» – 2:2

Голы: Йонатанс, 74, Загре, 79 – Годтс, 21, 40

По теме:
ФОТО. Скоро трансфер. Зинченко посетил матч Аякса, контракт уже подписан
Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»
Экс-лидер Шахтера может стать одноклубником Зинченко в Нидерландах
Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу Эксельсиор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию
Футбол | 31 января 2026, 18:45 15
Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию
Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию

На Коноплю претендует «Сассуоло»

Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Футбол | 01 февраля 2026, 07:47 9
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда

Пулулу все-таки может оказаться в Киеве

Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Футбол | 31.01.2026, 15:19
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Футбол | 01.02.2026, 09:32
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Лунин сыграет? Известные составы на матч Реал – Райо Вальекано в Ла Лиге
Футбол | 01.02.2026, 14:39
Лунин сыграет? Известные составы на матч Реал – Райо Вальекано в Ла Лиге
Лунин сыграет? Известные составы на матч Реал – Райо Вальекано в Ла Лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
31.01.2026, 14:20 10
Теннис
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
31.01.2026, 05:05
Теннис
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
31.01.2026, 02:32
Бокс
Анонс 23-го тура итальянской Серии А: давайте повтор прошлого тура!
Анонс 23-го тура итальянской Серии А: давайте повтор прошлого тура!
30.01.2026, 20:31
Футбол
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
31.01.2026, 17:10 6
Футбол
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
30.01.2026, 17:08 7
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
31.01.2026, 22:52 10
Футбол
Жирона против Овьедо: снова проблемы для наших? Прогнозы на 22 тур Ла Лиги
Жирона против Овьедо: снова проблемы для наших? Прогнозы на 22 тур Ла Лиги
30.01.2026, 21:48 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем