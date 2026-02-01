На глазах Зинченко. Аякс опозорился на выезде, упустив победу
Амстердамская команда не дожала «Эксельсиор»
1 февраля «Аякс» провёл матч 21-го тура чемпионата Нидерландов против «Эксельсиора».
Команды встретились в Роттердаме на «Stadion Woudestein» и выдали ничейный поединок.
Амстердамцы выиграли первый тайм благодаря дублю Мика Годтса, однако за 15 минут до конца игры «Эксельсиор» шокировал гранда и вырвал ничью – 2:2.
За ходом событий в матче следил украинец Александр Зинченко, который в ближайшее время будет представлен как новый игрок «Аякса».
В турнирной таблице голландской лиги «Аякс» занимает четвертое место, имея в активе 38 очков.
Чемпионат Нидерландов. 21-й тур, 1 февраля
«Эксельсиор» – «Аякс» – 2:2
Голы: Йонатанс, 74, Загре, 79 – Годтс, 21, 40
Draw vs. Excelsior. #excaja pic.twitter.com/TKZKWyc8M1— AFC Ajax (@AFCAjax) February 1, 2026
