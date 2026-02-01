Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера оформил шедевр в ворота Ман Юнайтед на 90+1-й мин
Англия
01 февраля 2026, 17:57 | Обновлено 01 февраля 2026, 18:30
1021
0

ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера оформил шедевр в ворота Ман Юнайтед на 90+1-й мин

Кевин отличился суперголом за Фулхэм в конце матча 24-го тура АПЛ

01 февраля 2026, 17:57 | Обновлено 01 февраля 2026, 18:30
1021
0
ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера оформил шедевр в ворота Ман Юнайтед на 90+1-й мин
Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский форвард Фулхэма Кевин, который летом перебрался к дачникам из донецкого Шахтера, оформил красивый гол в матче против Манчестер Юнайтед.

Кевин отличился на 90+1-й минуте – бразилец сместился к краю штрафной площади и ударом с правой ноги поразил девятку ворот соперников.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кевин сравнял счет для дачников – 2:2. Для него это первый гол в АПЛ и второй в футболке Фулхэма, если учитывать все турниры (10 января забил в игре 1/32 финала Кубка Англии с Мидлсбро).

Ман Юнайтед и Фулхэм начали встречу 1 февраля в 16:00 по Киеву на Олд Траффорд.

❗️ ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера оформил шедевр в ворота Ман Юнайтед на 90+1-й мин

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Бруну Фернандеш отдал 11-й и 12-й ассистам за МЮ в сезоне АПЛ
ВИДЕО. Шерки дальним ударом открыл счет для Ман Сити в игре с Тоттенхэмом
Каррик продолжил свою беспроигрышную серию во главе Манчестер Юнайтед
Кевин (Лопес де Маседо) Манчестер Юнайтед Фулхэм Манчестер Юнайтед - Фулхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Футзал | 31 января 2026, 19:17 33
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026

Хет-трик Мухудина в дополнительное время выбил украинцев с турнира

МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
Футбол | 01 февраля 2026, 09:19 2
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»

Испанский тренер – об уходе Ливаковича

Супергол Кевина. Манчестер Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+4-й минуте
Футбол | 01.02.2026, 18:03
Супергол Кевина. Манчестер Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+4-й минуте
Супергол Кевина. Манчестер Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+4-й минуте
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Футбол | 01.02.2026, 09:47
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Комо, играя почти весь матч в большинстве, не смог забить Аталанте
Футбол | 01.02.2026, 17:59
Комо, играя почти весь матч в большинстве, не смог забить Аталанте
Комо, играя почти весь матч в большинстве, не смог забить Аталанте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
31.01.2026, 02:32
Бокс
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
31.01.2026, 14:20 10
Теннис
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 35
Теннис
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
31.01.2026, 09:12
Бокс
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Киевское Динамо пригласило нового тренера
31.01.2026, 08:03 5
Футбол
Анонс 23-го тура итальянской Серии А: давайте повтор прошлого тура!
Анонс 23-го тура итальянской Серии А: давайте повтор прошлого тура!
30.01.2026, 20:31
Футбол
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
01.02.2026, 09:32 7
Футбол
Жирона против Овьедо: снова проблемы для наших? Прогнозы на 22 тур Ла Лиги
Жирона против Овьедо: снова проблемы для наших? Прогнозы на 22 тур Ла Лиги
30.01.2026, 21:48 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем