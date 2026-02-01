ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера оформил шедевр в ворота Ман Юнайтед на 90+1-й мин
Кевин отличился суперголом за Фулхэм в конце матча 24-го тура АПЛ
Бразильский форвард Фулхэма Кевин, который летом перебрался к дачникам из донецкого Шахтера, оформил красивый гол в матче против Манчестер Юнайтед.
Кевин отличился на 90+1-й минуте – бразилец сместился к краю штрафной площади и ударом с правой ноги поразил девятку ворот соперников.
Кевин сравнял счет для дачников – 2:2. Для него это первый гол в АПЛ и второй в футболке Фулхэма, если учитывать все турниры (10 января забил в игре 1/32 финала Кубка Англии с Мидлсбро).
Ман Юнайтед и Фулхэм начали встречу 1 февраля в 16:00 по Киеву на Олд Траффорд.
