  4. Бруну Фернандеш отдал 11-й и 12-й ассисты за МЮ в сезоне АПЛ
Англия
01 февраля 2026, 18:52 | Обновлено 01 февраля 2026, 19:21
90
0

Бруну Фернандеш отдал 11-й и 12-й ассисты за МЮ в сезоне АПЛ

Вспомним соперников, в матчах с которыми португалец отличался результативными передачами в сезоне

Бруну Фернандеш отдал 11-й и 12-й ассисты за МЮ в сезоне АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш отличился 11-м и 12-м ассистами в текущем сезоне АПЛ.

Произошло это в матче 24-го тура, в котором МЮ дома победил Фулхэм со счетом 3:2.

Среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов только Майкл Олисе из Баварии больше (15).

Игроки топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством результативных передач в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты)

  • 15 – Майкл Олисе (Бавария)
  • 12 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

Ассисты Бруна Фернандеша в АПЛ в сезоне 2025/26 (12)

  • Фулхэм (2)
  • Арсенал
  • Манчестер Сити
  • Бернли
  • Борнмут
  • Вулверхэмптон
  • Кристал Пэлас (2)
  • Тоттенхэм Хотспур
  • Ноттингем Форест
  • Ливерпуль

Португалец по количеству результативных передач в одном сезоне АПЛ повторил личный рекорд (12):

  • 12 – 2020/21
  • 12 – 2025/26
  • 10 – 2024/25
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Майкл Олисе чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
