Бруну Фернандеш отдал 11-й и 12-й ассисты за МЮ в сезоне АПЛ
Вспомним соперников, в матчах с которыми португалец отличался результативными передачами в сезоне
Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш отличился 11-м и 12-м ассистами в текущем сезоне АПЛ.
Произошло это в матче 24-го тура, в котором МЮ дома победил Фулхэм со счетом 3:2.
Среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов только Майкл Олисе из Баварии больше (15).
Игроки топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством результативных передач в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты)
- 15 – Майкл Олисе (Бавария)
- 12 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
Ассисты Бруна Фернандеша в АПЛ в сезоне 2025/26 (12)
- Фулхэм (2)
- Арсенал
- Манчестер Сити
- Бернли
- Борнмут
- Вулверхэмптон
- Кристал Пэлас (2)
- Тоттенхэм Хотспур
- Ноттингем Форест
- Ливерпуль
Португалец по количеству результативных передач в одном сезоне АПЛ повторил личный рекорд (12):
- 12 – 2020/21
- 12 – 2025/26
- 10 – 2024/25
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч в Комо завершился без головов
Каталонцы предлагали 2 миллиона евро за Шапаренко