Бруну Фернандеш отдал 11-й и 12-й ассисты за МЮ в сезоне АПЛ

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш отличился 11-м и 12-м ассистами в текущем сезоне АПЛ.

Произошло это в матче 24-го тура, в котором МЮ дома победил Фулхэм со счетом 3:2.

Среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов только Майкл Олисе из Баварии больше (15).

Игроки топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством результативных передач в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты)

15 – Майкл Олисе (Бавария)

12 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

Ассисты Бруна Фернандеша в АПЛ в сезоне 2025/26 (12)

Фулхэм (2)

Арсенал

Манчестер Сити

Бернли

Борнмут

Вулверхэмптон

Кристал Пэлас (2)

Тоттенхэм Хотспур

Ноттингем Форест

Ливерпуль

Португалец по количеству результативных передач в одном сезоне АПЛ повторил личный рекорд (12):