Зинченко завершил свои выступления в АПЛ. Какие рекорды побил?
Вспомним статистику украинца в его английской карьере
Александр Зинченко, как уже сообщалось ранее, стал игроком амстердамского Аякса.
Таким образом, окончилась его английская часть карьеры.
Вспомним, чем запомнились выступления Зинченко в Премьер-лиге.
Новоиспеченный игрок Аякса установил рекорд среди украинцев по количеству сыгранных матчей в АПЛ – 150.
Совершил он это в составе Манчестер Сити (76), Арсенала (69) и Ноттингем Форест (5).
В этих 150 играх в активе Зинченко 2 забитых мяча, оба в составе Арсенала.
По количеству результативных передач новичок амстердамцев также держит рекорд среди украинцев – 12 (7 – Манчестер Сити, 5 – Арсенал).
В составе Манчестер Сити Александр Зинченко 4 раза стал чемпионом Англии (2017/18, 2018/19, 2020/21 и 2021/22).
