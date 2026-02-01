Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Зинченко завершил свои выступления в АПЛ. Какие рекорды побил?
Англия
Зинченко завершил свои выступления в АПЛ. Какие рекорды побил?

Вспомним статистику украинца в его английской карьере

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Александр Зинченко, как уже сообщалось ранее, стал игроком амстердамского Аякса.

Таким образом, окончилась его английская часть карьеры.

Вспомним, чем запомнились выступления Зинченко в Премьер-лиге.

Новоиспеченный игрок Аякса установил рекорд среди украинцев по количеству сыгранных матчей в АПЛ – 150.

Совершил он это в составе Манчестер Сити (76), Арсенала (69) и Ноттингем Форест (5).

В этих 150 играх в активе Зинченко 2 забитых мяча, оба в составе Арсенала.

По количеству результативных передач новичок амстердамцев также держит рекорд среди украинцев – 12 (7 – Манчестер Сити, 5 – Арсенал).

В составе Манчестер Сити Александр Зинченко 4 раза стал чемпионом Англии (2017/18, 2018/19, 2020/21 и 2021/22).

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
