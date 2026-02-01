Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бывший помощник Вернидуба будет работать в штабе Дулуба
Украина. Первая лига
01 февраля 2026, 21:15 | Обновлено 01 февраля 2026, 21:23
Бывший помощник Вернидуба будет работать в штабе Дулуба

В тернопольской «Ниве» будет новый тренер вратарей – Тарас Гребенюк

ФК Шериф. Тарас Гребенюк

Как стало известно Sport.ua, главный тренер перволиговой «Нивы» Олег Дулуб укрепил тренерский штаб еще одним специалистом.

Помогать новому руководителю тернопольской команды будет Тарас Гребенюк, который будет отвечать за подготовку вратарей.

Ранее Гребенюк тренировал голкиперов в «Кривбассе» Юрия Вернидуба, «Рухе», «Львове», «Вересе», молдавском «Шерифе».

По имеющейся информации, в эти дни «Нива» участвует в Мемориале известного тренера Эрнеста Юста, который проходит во Львове. В частности, в последнем туре команда Дулуба забила десять «сухих» мячей в ворота любительской «Воли» (Братковичи).

Следующий этап подготовки «Нивы» запланирован в Тернополе.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
