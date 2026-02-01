Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграют ли украинцы? Известны стартовые составы на матч Тондела – Бенфика
Португалия
01 февраля 2026, 21:50 |
414
0

Игра начнется в 22:30 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1 февраля 2026 года, состоится матч 20-го тура чемпионата Португалии между «Тонделой» и лиссабонской «Бенфикой». Игра пройдет на стадионе «Эштадиу Жоау Кардозу» в Тонделе.

Украинские футболисты «Бенфики», вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков, начнут игру в стартовом составе своей команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч начнется в 22:30 по киевскому времени.

Стартовые составы на игру Тондела – Бенфика:

По теме:
Тондела – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Судаков станет четвертым украинцем с 30+ матчами за Бенфику
МОУРИНЬО: «То, что этот игрок Реала сделал с Трубиным… это было невероятно»
Бенфика чемпионат Португалии по футболу стартовые составы Анатолий Трубин Георгий Судаков Тондела
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
