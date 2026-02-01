Сыграют ли украинцы? Известны стартовые составы на матч Тондела – Бенфика

В воскресенье, 1 февраля 2026 года, состоится матч 20-го тура чемпионата Португалии между «Тонделой» и лиссабонской «Бенфикой». Игра пройдет на стадионе «Эштадиу Жоау Кардозу» в Тонделе.

Украинские футболисты «Бенфики», вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков, начнут игру в стартовом составе своей команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч начнется в 22:30 по киевскому времени.

Стартовые составы на игру Тондела – Бенфика: