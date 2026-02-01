Сыграют ли украинцы? Известны стартовые составы на матч Тондела – Бенфика
Игра начнется в 22:30 по киевскому времени
В воскресенье, 1 февраля 2026 года, состоится матч 20-го тура чемпионата Португалии между «Тонделой» и лиссабонской «Бенфикой». Игра пройдет на стадионе «Эштадиу Жоау Кардозу» в Тонделе.
Украинские футболисты «Бенфики», вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков, начнут игру в стартовом составе своей команды.
Матч начнется в 22:30 по киевскому времени.
Стартовые составы на игру Тондела – Бенфика:
📋 O 𝗡𝗢𝗦𝗦𝗢 𝟭𝟭 para hoje!#CDTSLB | #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/H9QPfKUwUH— SL Benfica (@SLBenfica) February 1, 2026
