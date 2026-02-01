ДЖОКОВИЧ: «Я уверен, мы еще много раз встретимся в ближайшие 10 лет»

Сербский теннисист Новак Джокович выступил с речью во время церемонии награждения после финала Australian Open 2026, в котором он проиграл Карлосу Алькарасу:

«Добрый вечер. Большое спасибо всем. Прежде всего, конечно, поздравляю тебя, Карлос. Потрясающий турнир, потрясающие несколько недель – уважение твоему тренеру, твоей семье, твоей команде. То, что ты делаешь, я думаю, лучше всего можно описать словами «исторически», «легендарно». Так что поздравляю и желаю тебе удачи на протяжении всей твоей карьеры. Ты ведь такой молодой. У тебя впереди много времени – как и у меня. Так что я уверен, мы еще много раз встретимся [на корте] в ближайшие 10 лет.

Ну а затем, конечно, я должен поблагодарить свою команду – прежде всего за то, что терпели меня, и за поддержку. Это никогда не бывает легким путем, как и не бывает. Но вы – моя опора, вы мой фундамент, и вы видели худшие и лучшие мои стороны за, кто знает, сколько лет, но особенно за последние три недели. Так что я хочу сказать спасибо – и этот успех ваш успех тоже.

Затем я хочу обратиться к легендарному Рафе, который сейчас на трибунах. Всего пару слов, всего пару слов. Очевидно, это очень странное чувство – видеть тебя там, а не здесь, но я просто хочу сказать, что для меня было честью делить с тобой корт и видеть тебя наблюдающим за финалом здесь. Для меня это впервые, и, конечно, это немного странное ощущение, но спасибо, что ты здесь.

Слишком много испанских легенд. Такое ощущение, что сегодня я играл против двоих, а не одного. Это было нечестно, но ладно. У меня, кстати, была заготовлена речь и на победу, и на поражение. Так что дайте мне секунду вернуться к ней. Я буду краток. Это момент Карлоса. Шутки в сторону, в конце я просто хочу сказать, что вы, особенно в последних матчах, дали мне то, чего я никогда раньше не испытывал в Австралии. Столько любви, поддержки, позитива – это было невероятно.

Я старался отвечать вам хорошей игрой на протяжении многих лет. Это, по-моему, мой 21-й или, может быть, 22-й год приезда в Австралию. Честно говоря, я всегда верил в себя, и я думаю, что это действительно необходимо, когда ты играешь на таком уровне против невероятных игроков, таких как Карлос и Янник, особенно в последние три дня. Но я должен быть абсолютно честным и сказать, что не думал, что снова буду стоять на церемонии закрытия турнира Большого шлема. Так что я тоже обязан вам благодарностью за то, что вы подталкивали меня вперед на протяжении последних недель.

И только Бог знает, что произойдет завтра, не говоря уже о шести или двенадцати месяцах. Это было великое путешествие. Я люблю вас, ребята».