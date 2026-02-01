Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ДЖОКОВИЧ: «Я уверен, мы еще много раз встретимся в ближайшие 10 лет»
Australian Open
01 февраля 2026, 22:10 | Обновлено 01 февраля 2026, 22:52
483
0

ДЖОКОВИЧ: «Я уверен, мы еще много раз встретимся в ближайшие 10 лет»

Новак выступил с речью после проигранного финала Australian Open Карлосу Алькарасу

01 февраля 2026, 22:10 | Обновлено 01 февраля 2026, 22:52
483
0
ДЖОКОВИЧ: «Я уверен, мы еще много раз встретимся в ближайшие 10 лет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович выступил с речью во время церемонии награждения после финала Australian Open 2026, в котором он проиграл Карлосу Алькарасу:

«Добрый вечер. Большое спасибо всем. Прежде всего, конечно, поздравляю тебя, Карлос. Потрясающий турнир, потрясающие несколько недель – уважение твоему тренеру, твоей семье, твоей команде. То, что ты делаешь, я думаю, лучше всего можно описать словами «исторически», «легендарно». Так что поздравляю и желаю тебе удачи на протяжении всей твоей карьеры. Ты ведь такой молодой. У тебя впереди много времени – как и у меня. Так что я уверен, мы еще много раз встретимся [на корте] в ближайшие 10 лет.

Ну а затем, конечно, я должен поблагодарить свою команду – прежде всего за то, что терпели меня, и за поддержку. Это никогда не бывает легким путем, как и не бывает. Но вы – моя опора, вы мой фундамент, и вы видели худшие и лучшие мои стороны за, кто знает, сколько лет, но особенно за последние три недели. Так что я хочу сказать спасибо – и этот успех ваш успех тоже.

Затем я хочу обратиться к легендарному Рафе, который сейчас на трибунах. Всего пару слов, всего пару слов. Очевидно, это очень странное чувство – видеть тебя там, а не здесь, но я просто хочу сказать, что для меня было честью делить с тобой корт и видеть тебя наблюдающим за финалом здесь. Для меня это впервые, и, конечно, это немного странное ощущение, но спасибо, что ты здесь.

Слишком много испанских легенд. Такое ощущение, что сегодня я играл против двоих, а не одного. Это было нечестно, но ладно. У меня, кстати, была заготовлена речь и на победу, и на поражение. Так что дайте мне секунду вернуться к ней. Я буду краток. Это момент Карлоса. Шутки в сторону, в конце я просто хочу сказать, что вы, особенно в последних матчах, дали мне то, чего я никогда раньше не испытывал в Австралии. Столько любви, поддержки, позитива – это было невероятно.

Я старался отвечать вам хорошей игрой на протяжении многих лет. Это, по-моему, мой 21-й или, может быть, 22-й год приезда в Австралию. Честно говоря, я всегда верил в себя, и я думаю, что это действительно необходимо, когда ты играешь на таком уровне против невероятных игроков, таких как Карлос и Янник, особенно в последние три дня. Но я должен быть абсолютно честным и сказать, что не думал, что снова буду стоять на церемонии закрытия турнира Большого шлема. Так что я тоже обязан вам благодарностью за то, что вы подталкивали меня вперед на протяжении последних недель.

И только Бог знает, что произойдет завтра, не говоря уже о шести или двенадцати месяцах. Это было великое путешествие. Я люблю вас, ребята».

По теме:
ФОТО. Церемония награждения: как Алькарасу вручали трофей Aus Open 2026
АЛЬКАРАС: Никто не знает, как усердно я работал, чтобы выиграть этот трофей
ФОТО. Надаль посетил финал Aus Open. Джокович позвал Рафу выйти вместо него
Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧЕ-2026. Два штрафных круга. Женская сборная Украины – девятая в эстафете
Биатлон | 01 февраля 2026, 16:01 6
ЧЕ-2026. Два штрафных круга. Женская сборная Украины – девятая в эстафете
ЧЕ-2026. Два штрафных круга. Женская сборная Украины – девятая в эстафете

Французская команда завершили чемпионат с золотом

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
Футбол | 31 января 2026, 22:52 10
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб

Виктор продолжит карьеру в Олимпиакосе Никосия

Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Футбол | 01.02.2026, 08:27
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Снигур разобралась с испанкой и вышла в основу турнира WTA 250 в Румынии
Теннис | 01.02.2026, 15:45
Снигур разобралась с испанкой и вышла в основу турнира WTA 250 в Румынии
Снигур разобралась с испанкой и вышла в основу турнира WTA 250 в Румынии
Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»
Футбол | 31.01.2026, 23:15
Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»
Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
01.02.2026, 09:19 4
Футбол
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
01.02.2026, 08:32
Бокс
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
01.02.2026, 08:58 15
Футбол
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
31.01.2026, 13:05 72
Теннис
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
01.02.2026, 09:32 8
Футбол
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
31.01.2026, 19:17 33
Футзал
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Киевское Динамо пригласило нового тренера
31.01.2026, 08:03 5
Футбол
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
31.01.2026, 14:20 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем