Маркевич вспомнил незаурядный подарок от Ярославского

Один из самых авторитетных специалистов украинского футбола Мирон Маркевич, который сегодня отмечает свой 75-летний юбилей, в беседе с корреспондентом Sport.ua вспомнил самый запоминающийся день рождения.

– Это было в день празднования моего 60-летия, – сказал он. – Личный праздник проводил в Харькове – тогда, в 2011-м, я работал в «Металлисте». Тот День рождения был очень светлым, добрым – все было организовано с душой, красиво. Празднование проходило в ресторане стадиона «Металлист», его организовали Евгений Красников и Александр Ярославский. Было много гостей – мои родственники, друзья, одноклубники. Мне было приятно, что много людей приехало поздравить меня из родного Львова.

– Какой подарок на день рождения был для вас самым ценным?

– За год до упомянутого юбилея, в 2010-м, президент ФК «Металлист» Александр Ярославский удивил меня незаурядным сюрпризом. Он подарил мне автомобиль «Mercedes» последней модели. Это было очень впечатляюще.

