Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич вспомнил незаурядный подарок от Ярославского
Украина. Премьер лига
01 февраля 2026, 23:06 |
511
0

Маркевич вспомнил незаурядный подарок от Ярославского

Незабываемый сюрприз

01 февраля 2026, 23:06 |
511
0
Маркевич вспомнил незаурядный подарок от Ярославского
Мирон Маркевич

Один из самых авторитетных специалистов украинского футбола Мирон Маркевич, который сегодня отмечает свой 75-летний юбилей, в беседе с корреспондентом Sport.ua вспомнил самый запоминающийся день рождения.

– Это было в день празднования моего 60-летия, – сказал он. – Личный праздник проводил в Харькове – тогда, в 2011-м, я работал в «Металлисте». Тот День рождения был очень светлым, добрым – все было организовано с душой, красиво. Празднование проходило в ресторане стадиона «Металлист», его организовали Евгений Красников и Александр Ярославский. Было много гостей – мои родственники, друзья, одноклубники. Мне было приятно, что много людей приехало поздравить меня из родного Львова.

– Какой подарок на день рождения был для вас самым ценным?

– За год до упомянутого юбилея, в 2010-м, президент ФК «Металлист» Александр Ярославский удивил меня незаурядным сюрпризом. Он подарил мне автомобиль «Mercedes» последней модели. Это было очень впечатляюще.

Ранее Мирон Маркевич откровенно признался, почему уехал в россию.

По теме:
Трое травмированных. Защитник Оболони возмущен грубостью соперника в Турции
Бывший помощник Вернидуба будет работать в штабе Дулуба
РЯБОКОНЬ: «Наша задача на сезон однозначна – только выход в УПЛ»
Мирон Маркевич Александр Ярославский Металлист Харьков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу подарок автомобиль Mercedes инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Футбол | 01 февраля 2026, 07:47 10
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда

Пулулу все-таки может оказаться в Киеве

Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Футбол | 01 февраля 2026, 08:58 15
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик

Куарши завершает визовые вопросы и скоро приедет в Киев

ФОТО. Универсальный левоногий футболист. Как Аякс представил Зинченко
Футбол | 01.02.2026, 20:31
ФОТО. Универсальный левоногий футболист. Как Аякс представил Зинченко
ФОТО. Универсальный левоногий футболист. Как Аякс представил Зинченко
Супергол Кевина. Манчестер Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+4-й минуте
Футбол | 01.02.2026, 18:03
Супергол Кевина. Манчестер Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+4-й минуте
Супергол Кевина. Манчестер Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+4-й минуте
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
Футбол | 31.01.2026, 22:52
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
31.01.2026, 13:05 72
Теннис
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
01.02.2026, 09:47 7
Футбол
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
01.02.2026, 09:19 4
Футбол
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
30.01.2026, 17:08 7
Теннис
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
01.02.2026, 07:20
Бокс
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
31.01.2026, 07:32 3
Футбол
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
31.01.2026, 09:12
Бокс
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
01.02.2026, 09:32 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем