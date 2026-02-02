Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Непростой дебют. Олейникова вырвала победу в первом круге WTA 250 в Румынии
02 февраля 2026, 00:25
Непростой дебют. Олейникова вырвала победу в первом круге WTA 250 в Румынии

Александра в трех сетах с камбеком переиграла Майяр Шериф на турнире в Клуж-Напоке

Непростой дебют. Олейникова вырвала победу в первом круге WTA 250 в Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 92) успешно стартовала на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

В первом раунде украинка одержала победу над представительницей Египта Майяр Шериф (WTA 109) в трехсетовом матче за 2 часа и 54 минуты.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. 1/16 финала

Майяр Шериф (Египет) – Александра Олейникова (Украина) – 7:6 (8:6), 4:6, 4:6

Во второй партии Александра отыграла скрытый матчбола на подаче в девятом гейме, после чего сама сделал брейк. В третьем сете Шериф повела 3:1, но Олейникова сумела отыграться и закрыть поединок за собой.

Для Олейниковой это был первый матч на турнирах WTA и лишь второй в Туре. 20 января Александра проиграла Мэдисон Киз на старте Australian Open 2026.

В 1/8 финала соревнований в Клуже Олейникова поборется против восьмой сеяной Анны Бондар (Венгрия, WTA 74).

introvert
Звіт про матч можна розповідати в формі анекдота: зустрілись якось на індурі дві грунтовички... і не помітили, що грають не на землі) І за звичкою закопались, як би не складно це було зробити на харді.
Принаймні характер Сашуню не підводить, а фізична готовність завжди на висоті. Шериф з останніх сил перла до сітки, а Олександра ще бігала би та й бігала)
C.Пеклов
Молодчинка!Так тримати!!
roman75zpr
А чого це вiн, той дебют, мав бути простим? Що, суперниця проста? Змогла перемогти - молодець!
