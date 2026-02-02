Непростой дебют. Олейникова вырвала победу в первом круге WTA 250 в Румынии

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 92) успешно стартовала на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

В первом раунде украинка одержала победу над представительницей Египта Майяр Шериф (WTA 109) в трехсетовом матче за 2 часа и 54 минуты.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. 1/16 финала

Майяр Шериф (Египет) – Александра Олейникова (Украина) – 7:6 (8:6), 4:6, 4:6

Во второй партии Александра отыграла скрытый матчбола на подаче в девятом гейме, после чего сама сделал брейк. В третьем сете Шериф повела 3:1, но Олейникова сумела отыграться и закрыть поединок за собой.

Для Олейниковой это был первый матч на турнирах WTA и лишь второй в Туре. 20 января Александра проиграла Мэдисон Киз на старте Australian Open 2026.

В 1/8 финала соревнований в Клуже Олейникова поборется против восьмой сеяной Анны Бондар (Венгрия, WTA 74).