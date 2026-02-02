Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Нидерланды
02 февраля 2026, 00:59 | Обновлено 02 февраля 2026, 01:14
Трансферная история Зинченко. Сколько Аякс заплатил за переход?

Нидерландский клуб выплатил Арсеналу 1,5 млн евро плюс бонусы

Трансферная история Зинченко. Сколько Аякс заплатил за переход?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Амстердамский клуб «Аякс» 1 февраля официально объявил о трансфере украинского защитника Александра Зинченко из лондонского «Арсенала».

Контракт подписан до конца сезона. 29-летний футболист заключил соглашение с «Аяксом» до 30 июня 2026 года. В новом клубе Зинченко будет выступать под 47-м игровым номером.

Сумма трансфера, по сообщениям СМИ, оценивается примерно в 1,5 млн евро плюс бонусы, связанные с возможным выходом «Аякса» в Лигу чемпионов. При этом трансферная стоимость игрока, по оценке Transfermarkt, составляет 15 млн евро.

До этого Зинченко провел первую половину сезона в аренде в «Ноттингем Форест», в котором сыграл 10 матчей. Зинченко вернулся в Нидерланды почти через 10 лет после выступлений в местном чемпионате за ПСВ.

Трансферная история Александра Зинченко

По теме:
Романо подтвердил. Ливерпуль подпишет защитника за 60+10 миллионов евро
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал потерял чемпиона Европы до конца сезона
Рома арендует у Баварии бывшего игрока сборной Испании
трансферы Арсенал Лондон Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу трансферы АПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
