Романо: Челси усилит оборону чемпионом Африки
Лондонцы возвращают из Страсбурга Мамаду Сарра
Сенегальский центральный защитник французского «Страсбурга» Мамаду Сарр вскоре вернется в лондонский «Челси», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, руководство «синих» считает 20-летнего футболиста топовым талантом.
В сезоне 2025/26 Мамаду Сарр провел 18 матчей на правах аренды за «Страсбург», но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Африки 2026 в 25 миллионов евро.
Ранее «Челси» проиграл «Ливерпулю» конкуренцию за Жереми Жаке.
🚨🔵 BREAKING: Chelsea set to recall Mamadou Sarr from Strasbourg, here we go! 🔙— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026
Decision made as Chelsea believe Sarr is top talent at centre back for long term, key part of project and his return is imminent.
Formal steps to follow with #CFC on it on #DeadlineDay. pic.twitter.com/nQDR4kL1Ee
