  Романо: Челси усилит оборону чемпионом Африки
Англия
02 февраля 2026, 02:38
Романо: Челси усилит оборону чемпионом Африки

Лондонцы возвращают из Страсбурга Мамаду Сарра

Getty Images/Global Images Ukraine. Мамаду Сарр

Сенегальский центральный защитник французского «Страсбурга» Мамаду Сарр вскоре вернется в лондонский «Челси», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство «синих» считает 20-летнего футболиста топовым талантом.

В сезоне 2025/26 Мамаду Сарр провел 18 матчей на правах аренды за «Страсбург», но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Африки 2026 в 25 миллионов евро.

Ранее «Челси» проиграл «Ливерпулю» конкуренцию за Жереми Жаке.

Источник: Фабрицио Романо
