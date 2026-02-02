Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Бельгия
02 февраля 2026, 04:17 | Обновлено 02 февраля 2026, 04:18
Эффект Сикана? Андерлехт уволил тренера, доверявшего украинцу

Бельгийский клуб официально объявил о расставании с Бесником Хаси

Getty Images/Global Images Ukraine

Бельгийский «Андерлехт» официально объявил о расставании с главным тренером Бесником Хаси.

На период поиска нового постоянного наставника обязанности руководителя команды временно возложены на ассистента Эдварда Стилла.

Хаси вернулся на тренерский мостик «Андерлехта» в марте 2025 года. Ранее он уже возглавлял коллектив в 2014-2016 годах, а также работал в штабе помощником с 2009 по 2014 год.

В течение своего второго срока пребывания в клубе специалист провел 43 матча, в которых команда одержала 18 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений.

На текущий момент брюссельцы располагаются на четвертой строчке в национальном первенстве. В розыгрыше Кубка Бельгии клуб пробился в полуфинал, где ему предстоит встретиться с «Антверпеном».

При этом текущий еврокубковый сезон сложился неудачно: команда не попала в общий этап, выбыв из борьбы после старта во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

В послужном списке Бесника также значится работа главным тренером в таких клубах, как «Мехелен», «Аль-Раед», «Аль-Ахли», «Олимпиакос» и «Легия».

Стоит отметить, что цвета «Андерлехта» защищает украинский форвард Даниил Сикан. Нападающий принял участие в двух поединках под началом Хаси, причем в обоих случаях он появлялся на поле с первых минут. В этих встречах брюссельский коллектив один раз разделил очки с соперником и потерпел одно поражение.

Андерлехт Даниил Сикан Бесник Хаси чемпионат Бельгии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: ФК Андерлехт
