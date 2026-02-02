Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер сборной Аргентины: «Месси? Оставьте его в покое»
Чемпионат мира
02 февраля 2026, 04:32 |
86
0

Тренер сборной Аргентины: «Месси? Оставьте его в покое»

Скалони не знает, примет ли Лионель участие в ЧМ-2026

02 февраля 2026, 04:32 |
86
0
Тренер сборной Аргентины: «Месси? Оставьте его в покое»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о возможном участии Лионеля Месси на ЧМ-2026 по футболу.

«Я не разговаривал с ним о чемпионате мира. Я знаю, что Месси спокойно отнесется к этому моменту, и он этого заслуживает. Оставьте его в покое.

Думал ли я о составе сборной на ЧМ-2026? Пока нет. Мы позже примем это решение», – отметил Скалони.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.

По теме:
Мбаппе повторил достижения Роналду и Месси в Ла Лиге
Камбэк Интера с голом Суареса. Месси и Ко выиграли первый матч в 2026 году
Йожеф САБО: «Я не уверен, что эти футболисты нужны Реброву»
Лионель Скалони Лионель Месси ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Все женщины Криштиану Роналду: от моделей до будущей жены
Футбол | 02 февраля 2026, 02:43 0
ФОТО. Все женщины Криштиану Роналду: от моделей до будущей жены
ФОТО. Все женщины Криштиану Роналду: от моделей до будущей жены

Романтическая хронология личной жизни Криштиану Роналду

Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Футбол | 01 февраля 2026, 09:32 9
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины

Тренер не будет вызывать вингера Динамо

Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Футбол | 01.02.2026, 07:47
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Удар скорпиона! Ведя в два мяча, Ман Сити упустил победу над Тоттенхэмом
Футбол | 01.02.2026, 20:30
Удар скорпиона! Ведя в два мяча, Ман Сити упустил победу над Тоттенхэмом
Удар скорпиона! Ведя в два мяча, Ман Сити упустил победу над Тоттенхэмом
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Футбол | 01.02.2026, 09:47
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
01.02.2026, 07:20
Бокс
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
01.02.2026, 09:19 4
Футбол
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
31.01.2026, 19:17 33
Футзал
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
31.01.2026, 13:05 72
Теннис
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 34
Теннис
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Киевское Динамо пригласило нового тренера
31.01.2026, 08:03 5
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
01.02.2026, 15:24 2
Футбол
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
31.01.2026, 07:32 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем