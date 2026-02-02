Тренер сборной Аргентины: «Месси? Оставьте его в покое»
Скалони не знает, примет ли Лионель участие в ЧМ-2026
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о возможном участии Лионеля Месси на ЧМ-2026 по футболу.
«Я не разговаривал с ним о чемпионате мира. Я знаю, что Месси спокойно отнесется к этому моменту, и он этого заслуживает. Оставьте его в покое.
Думал ли я о составе сборной на ЧМ-2026? Пока нет. Мы позже примем это решение», – отметил Скалони.
Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.
