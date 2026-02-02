Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хацкевич объяснил, почему Белькевич был недоволен Йожефом Сабо
Украина. Премьер лига
02 февраля 2026, 05:22 |
Александр рассказал об отношениях тренера и игрока

ФК Динамо. Александр Хацкевич

Александр Хацкевич рассказал, почему Валентин Белькевич был недоволен периодом в «Динамо», когда тренировал Йожеф Сабо.

– В одном из интервью Белькевич говорил, что Йожеф Сабо сначала давал ему мало шансов. Вы согласны с этим утверждением?

– Валик был недоволен тем периодом своей карьеры, когда он пришел в киевское Динамо и мало играл. Это нормальное состояние любого игрока, когда он недоволен тем, что получает мало игровой практики.

Но можно понять и Йожефа Йожефовича, ведь в то время в центре поля киевского Динамо выступал Юра Калитвинцев, который был лидером и достаточно уверенно смотрелся на этой позиции.

Конкуренция в будущем и помогла Валику стать тем футболистом, которым он в итоге и стал в Украине.

– Белькевич был максималистом в жизни и ставил перед собой только самые высокие цели?

– Валик был таким прагматичным фантазером. Потому что было влияние отца, который имел степень по математике, кажется, профессором был, и поэтому Белькевич и просчитывал все ходы. Ну, а максимализма в нем также было достаточно.

Динамо Киев Валентин Белькевич Александр Хацкевич чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Суркис
Дмитрий Олийченко Источник: FanDay
