Хацкевич объяснил, почему Белькевич был недоволен Йожефом Сабо
Александр рассказал об отношениях тренера и игрока
Александр Хацкевич рассказал, почему Валентин Белькевич был недоволен периодом в «Динамо», когда тренировал Йожеф Сабо.
– В одном из интервью Белькевич говорил, что Йожеф Сабо сначала давал ему мало шансов. Вы согласны с этим утверждением?
– Валик был недоволен тем периодом своей карьеры, когда он пришел в киевское Динамо и мало играл. Это нормальное состояние любого игрока, когда он недоволен тем, что получает мало игровой практики.
Но можно понять и Йожефа Йожефовича, ведь в то время в центре поля киевского Динамо выступал Юра Калитвинцев, который был лидером и достаточно уверенно смотрелся на этой позиции.
Конкуренция в будущем и помогла Валику стать тем футболистом, которым он в итоге и стал в Украине.
– Белькевич был максималистом в жизни и ставил перед собой только самые высокие цели?
– Валик был таким прагматичным фантазером. Потому что было влияние отца, который имел степень по математике, кажется, профессором был, и поэтому Белькевич и просчитывал все ходы. Ну, а максимализма в нем также было достаточно.
