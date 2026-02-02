Костюк нашел потенциальную замену Ярмоленко в Динамо

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 февраля 2026, 06:42 |
378
0

Тренер даст шанс Диалло

ФК Динамо. Самба Диалло

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк готов дать шанс футболисту, который был не нужен Александру Шовковскому.

По информации источника, тренер киевлян даст второй шанс Самби Диалло, который по позиции может стать потенциальной заменой Андрея Ярмоленко. Отмечается, что в случае успешной игры за клуб, киевляне могут в будущем продать Диалло за солидные деньги.

Диалло летом вернулся из аренды в иерусалимском «Хапоэле», где в 19 поединках африканец отметился 3 забитыми мячами, однако после этого не получал игровой практики и не тренировался с основной командой «Динамо».

