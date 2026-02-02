Энрике назвал российского вратаря ПСЖ одним из лучших в своей карьере

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
02 февраля 2026, 06:01 | Обновлено 02 февраля 2026, 06:57
Наставник парижан дал оценку игре Сафонова

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике дал оценку игре голкипера Матвея Сафонова, который сумел отбить пенальти в поединке 20-го тура против «Страсбурга» (2:1). На 20-й минуте российский вратарь парировал удар Хоакина Паничелли с 11-метровой отметки.

– Вы вновь доверили Сафонову место в основе. Как вы прокомментируете его сейв после удара с точки?

– За время моей карьеры мне доводилось работать с вратарями, у которых был талант к отражению пенальти. Матвей – лучший в этом аспекте, особенно в плане умения предугадывать направление удара соперника. Это исключительный и крайне важный навык, – отметил Луис Энрике.

Украинский центральный защитник Илья Забарный провел весь матч против «Страсбурга» на скамейке запасных.

Луис Энрике ПСЖ Лига 1 (Франция) Матвей Сафонов
Михаил Олексиенко Источник: L'Equipe
